Когда выйдет 8-й эпизод 2-го сезона сериала «Дети перемен»

В онлайн-кинотеатре Wink вышло семь эпизодов сериала «Дети перемен». Криминальная драма Сергея Тарамаева и Любови Львовой рассказывает о семье Флоры, переживающей серьезную трансформацию под влиянием времени.

«Мы сразу окунаемся в гущу событий, действие разворачивается стремительно и в этом главная прелесть второго сезона», — рассказали создатели проекта.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Дети перемен»

В новом сезоне «Детей перемен» снялись Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Артем Кошман, Руслан Братов, Анна Снаткина, Борис Каморзин, Валентин Анциферов и Игорь Черневич.

Трейлер 2-го сезона сериала «Дети перемен»

Когда выйдет 8-й эпизод 2-го сезона сериала «Дети перемен»

Премьера восьмого и финального эпизода второго сезона сериала «Дети перемен» пройдет 19 марта.