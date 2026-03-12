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Дети перемен 2 сезон: когда выйдет новая 8 серия — где смотреть
Фильмы и сериалы

12 марта, 19:15

1 мин.

Когда выйдет 8-й эпизод 2-го сезона сериала «Дети перемен»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Wink.
Фото Wink

В онлайн-кинотеатре Wink вышло семь эпизодов сериала «Дети перемен». Криминальная драма Сергея Тарамаева и Любови Львовой рассказывает о семье Флоры, переживающей серьезную трансформацию под влиянием времени.

«Мы сразу окунаемся в гущу событий, действие разворачивается стремительно и в этом главная прелесть второго сезона», — рассказали создатели проекта.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Дети перемен»

В новом сезоне «Детей перемен» снялись Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Артем Кошман, Руслан Братов, Анна Снаткина, Борис Каморзин, Валентин Анциферов и Игорь Черневич.

Трейлер 2-го сезона сериала «Дети перемен»

Когда выйдет 8-й эпизод 2-го сезона сериала «Дети перемен»

Премьера восьмого и финального эпизода второго сезона сериала «Дети перемен» пройдет 19 марта.

Дети перемен 2 сезон сериал: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть.«В чем сила, брат?»: как стартовал 2-й сезон сериала «Дети перемен»

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