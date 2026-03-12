Когда выйдет 8-й эпизод 2-го сезона сериала «Дети перемен»
В онлайн-кинотеатре Wink вышло семь эпизодов сериала «Дети перемен». Криминальная драма Сергея Тарамаева и Любови Львовой рассказывает о семье Флоры, переживающей серьезную трансформацию под влиянием времени.
«Мы сразу окунаемся в гущу событий, действие разворачивается стремительно и в этом главная прелесть второго сезона», — рассказали создатели проекта.
Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Дети перемен»
В новом сезоне «Детей перемен» снялись Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Артем Кошман, Руслан Братов, Анна Снаткина, Борис Каморзин, Валентин Анциферов и Игорь Черневич.
Трейлер 2-го сезона сериала «Дети перемен»
Когда выйдет 8-й эпизод 2-го сезона сериала «Дети перемен»
Премьера восьмого и финального эпизода второго сезона сериала «Дети перемен» пройдет 19 марта.
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