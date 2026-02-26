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Дети перемен 2 сезон: когда выйдет новая 6 серия — где смотреть
Фильмы и сериалы

26 февраля, 17:45

1 мин.

Когда выйдет 6-й эпизод 2-го сезона сериала «Дети перемен»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Wink.
Фото Wink.

В онлайн-кинотеатре Wink вышло пять эпизодов сериала «Дети перемен». Криминальная драма Сергея Тарамаева и Любови Львовой рассказывает о семье Флоры, переживающей серьезную трансформацию под влиянием времени.

«Сила Русланчика однозначно в любви, — считает Хетаг Хинчагов. — Он всегда тянулся к этому чувству. Сначала хотел помирить маму с папой, потом — заслужить любовь братьев. И вот теперь он впервые по-настоящему влюбился в девушку. 17-18 лет — самое подходящее для этого время».

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Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Дети перемен»

В новом сезоне снялись Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Артем Кошман, Руслан Братов, Анна Снаткина, Борис Каморзин, Валентин Анциферов и Игорь Черневич.

Трейлер 2-го сезона сериала «Дети перемен»

Когда выйдет 6-й эпизод 2-го сезона сериала «Дети перемен»

Шестой эпизод второго сезона сериала «Дети перемен» пройдет 5 марта.

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