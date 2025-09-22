Завершились съемки 2-го сезона сериала «Дети перемен»
В Москве подошли к концу съемки второго сезона сериала «Дети перемен». В продолжении криминальной драмы бывший водитель троллейбуса Флора станет авторитетным главарем группировки.
«Второй сезон должен взять новую высоту, — уверена исполнительница роли Флоры Виктория Исакова. — Зритель уже в каком-то смысле вступил в отношения с героями, и мы не имеем права его подвести или разочаровать».
Во втором сезоне «Детей перемен», по словам создателей проекта, действие разворачивается стремительно.
«Тут и драма, и триллер, и детектив. Продолжение получилось более таинственным, многослойным, даже мистическим», — рассказали режиссеры и сценаристы Сергей Тарамаев и Любовь Львова.
Новые кадры со съемок 2-го сезона сериала «Дети перемен»
Фото Wink, START.
Фото Wink, START.
Фото Wink, START.
Фото Wink, START.
Фото Wink, START.
Фото Wink, START.
Когда выйдет 2-й сезон сериала «Дети перемен»
Дата выхода второго сезона сериала «Дети перемен» будет объявлена позже.
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15 июл 15:45