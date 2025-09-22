Завершились съемки 2-го сезона сериала «Дети перемен»

В Москве подошли к концу съемки второго сезона сериала «Дети перемен». В продолжении криминальной драмы бывший водитель троллейбуса Флора станет авторитетным главарем группировки.

«Второй сезон должен взять новую высоту, — уверена исполнительница роли Флоры Виктория Исакова. — Зритель уже в каком-то смысле вступил в отношения с героями, и мы не имеем права его подвести или разочаровать».

Во втором сезоне «Детей перемен», по словам создателей проекта, действие разворачивается стремительно.

«Тут и драма, и триллер, и детектив. Продолжение получилось более таинственным, многослойным, даже мистическим», ­— рассказали режиссеры и сценаристы Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Новые кадры со съемок 2-го сезона сериала «Дети перемен»

Фото Wink, START.

Фото Wink, START.

Фото Wink, START.

Фото Wink, START.

Фото Wink, START.

Фото Wink, START.

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Дети перемен»

Дата выхода второго сезона сериала «Дети перемен» будет объявлена позже.