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Дети перемен 2 сезон: кадры со съемок и когда выйдет
Фильмы и сериалы

22 сентября 2025, 18:55

1 мин.

Завершились съемки 2-го сезона сериала «Дети перемен»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Wink, START.
Фото Wink, START.

В Москве подошли к концу съемки второго сезона сериала «Дети перемен». В продолжении криминальной драмы бывший водитель троллейбуса Флора станет авторитетным главарем группировки.

«Второй сезон должен взять новую высоту, — уверена исполнительница роли Флоры Виктория Исакова. — Зритель уже в каком-то смысле вступил в отношения с героями, и мы не имеем права его подвести или разочаровать».

Во втором сезоне «Детей перемен», по словам создателей проекта, действие разворачивается стремительно.

«Тут и драма, и триллер, и детектив. Продолжение получилось более таинственным, многослойным, даже мистическим», ­— рассказали режиссеры и сценаристы Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Новые кадры со съемок 2-го сезона сериала «Дети перемен»

Wink, START.
Фото Wink, START.
Wink, START.
Фото Wink, START.
Wink, START.
Фото Wink, START.
Wink, START.
Фото Wink, START.
Wink, START.
Фото Wink, START.
Wink, START.
Фото Wink, START.

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Дети перемен»

Дата выхода второго сезона сериала «Дети перемен» будет объявлена позже.

Дети перемен, 2025, 2 сезон.Во 2-м сезоне сериала «Дети перемен» появятся новые герои
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