Сериал «Дети перемен» продлили на второй сезон
Многосерийная криминальная драма «Дети перемен» получила второй сезон. Над ней также будут работать Сергей Тарамаев и Любовь Львова.
Проект рассказывает о семье водителя троллейбуса Флоры, которая начинает распадаться в силу влияния времени.
Трейлер сериала «Дети перемен»
Когда выйдет 2-й сезон сериала «Дети перемен»
Дата выхода второго сезона сериала «Дети перемен» будет анонсирована позже.
Где смотреть 2-й сезон сериала «Дети перемен»
Все серии первого сезона сериала «Дети перемен» уже доступны к просмотру на платформах Wink и START. Ожидается, что продолжение проекта также будет размещено на этих ресурсах.
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