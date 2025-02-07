Сериал «Дети перемен» продлили на второй сезон

Многосерийная криминальная драма «Дети перемен» получила второй сезон. Над ней также будут работать Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Проект рассказывает о семье водителя троллейбуса Флоры, которая начинает распадаться в силу влияния времени.

Трейлер сериала «Дети перемен»

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Дети перемен»

Дата выхода второго сезона сериала «Дети перемен» будет анонсирована позже.

Где смотреть 2-й сезон сериала «Дети перемен»

Все серии первого сезона сериала «Дети перемен» уже доступны к просмотру на платформах Wink и START. Ожидается, что продолжение проекта также будет размещено на этих ресурсах.

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