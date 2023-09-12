Дэниэл Рэдклифф может появиться в третьем «Дэдпуле»

Известный кино-инсайдер Дэниел Рихтман рассказал о новом проекте звезды поттерианы. По его словам, Дэниэл Рэдклифф получил некую секретную роль в «Дэдпуле 3», съемки которого были приостановлены из-за забастовки актеров.

Фанаты тут же решили, что актер примерит на себя образ Росомахи, только вот Хью Джекман также числится в касте фильма.

Пока неясно, когда официальные источники смогут подтвердить или опровергнуть этот слух. Недавно режиссер третьего «Дэдпула» Шон Леви признался, что до вынужденной паузы была отснята примерно половина картины.

Тем временем премьера блокбастера намечена на май следующего года. К своим ролям вернутся Райан Рейнольдс и Морена Баккарин, а среди новичков франшизы — Эмма Корин («Корона») и Мэттью Макфэдиен («Наследники»). Кроме того, спустя почти двадцать лет Дженнифер Гарнер снова появится на экране в образе Электры.