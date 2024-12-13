Стартовал сериал «Декстер: Первородный грех»: расписание релиза эпизодов
Сегодня, 13 декабря, на Paramount+ стартовал сериал «Декстер: Первородный грех». Действие проекта разворачиваются за 15 лет до всего произошедшего в первом сезоне «Декстера».
По сюжету проекта детектив Гарри Морган видит в Декстере патологическую тягу к убийствам и пытается контролировать его жестокие желания.
Кто снялся в сериале «Декстер: Первородный грех»
В проекте снялись Патрик Гибсон, Кристиан Слэйтер, Молли Браун, Кристина Милиан, Джеймс Мартинес, Алекс Симидзу, Рено Уилсон, Патрик Демпси, Майкл С. Холл и Сара Мишель Геллар.
Трейлер сериала «Декстер: Первородный грех»
Расписание релиза эпизодов сериала «Декстер: Первородный грех»
|1 серия
|13 декабря
|2 серия
|20 декабря
|3 серия
|27 декабря
|4 серия
|3 января
|5 серия
|10 января
|6 серия
|17 января
|7 серия
|24 января
|8 серия
|31 января
|9 серия
|7 февраля
|10 серия
|14 февраля
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