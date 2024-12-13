Стартовал сериал «Декстер: Первородный грех»: расписание релиза эпизодов

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Сегодня, 13 декабря, на Paramount+ стартовал сериал «Декстер: Первородный грех». Действие проекта разворачиваются за 15 лет до всего произошедшего в первом сезоне «Декстера».

По сюжету проекта детектив Гарри Морган видит в Декстере патологическую тягу к убийствам и пытается контролировать его жестокие желания.

Кто снялся в сериале «Декстер: Первородный грех»

В проекте снялись Патрик Гибсон, Кристиан Слэйтер, Молли Браун, Кристина Милиан, Джеймс Мартинес, Алекс Симидзу, Рено Уилсон, Патрик Демпси, Майкл С. Холл и Сара Мишель Геллар.

Трейлер сериала «Декстер: Первородный грех»

Расписание релиза эпизодов сериала «Декстер: Первородный грех»