Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Декстер Первородный грех сериал 2024: дата выхода серий и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:15

1 мин.

Стартовал сериал «Декстер: Первородный грех»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Декстер: Первородный грех», реж. Майкл Леманн, Моника Реймунд / Paramount+
Фото Кадр из сериала «Декстер: Первородный грех», реж. Майкл Леманн, Моника Реймунд / Paramount+
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сегодня, 13 декабря, на Paramount+ стартовал сериал «Декстер: Первородный грех». Действие проекта разворачиваются за 15 лет до всего произошедшего в первом сезоне «Декстера».

По сюжету проекта детектив Гарри Морган видит в Декстере патологическую тягу к убийствам и пытается контролировать его жестокие желания.

Кто снялся в сериале «Декстер: Первородный грех»

В проекте снялись Патрик Гибсон, Кристиан Слэйтер, Молли Браун, Кристина Милиан, Джеймс Мартинес, Алекс Симидзу, Рено Уилсон, Патрик Демпси, Майкл С. Холл и Сара Мишель Геллар.

Трейлер сериала «Декстер: Первородный грех»

Расписание релиза эпизодов сериала «Декстер: Первородный грех»

1 серия 13 декабря
2 серия 20 декабря
3 серия 27 декабря
4 серия 3 января
5 серия 10 января
6 серия 17 января
7 серия 24 января
8 серия 31 января
9 серия 7 февраля
10 серия 14 февраля
20 малоизвестных сериалов с&nbsp;интересным сюжетом. 20 малоизвестных сериалов с интересным сюжетом

Сериалы
Новости холдинга
В Москве вынесли приговор фигурантам дела о хищениях при постройке бункеров
«Бразильцев так накормили деньгами, что их уже подташнивает». Что происходит с «Зенитом»
Песков назвал поражение энергообъектов Украины ответом на удары ATACMS по Таганрогу
ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку ATACMS
Форвард «Тампы» Кучеров набрал шесть очков в матче c «Калгари»
Гуменник победил на Кубке Содружества в Минске

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
14:00
В российских кинотеатрах стартовали показы фильма «Баба Яга спасает Новый год»
12 дек 20:00
20 малоизвестных сериалов с интересным сюжетом
12 дек 19:25
Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Дети перемен»
12 дек 18:25
Появился трейлер фильма «28 лет спустя» с Киллианом Мерфи
12 дек 17:45
Вышел трейлер фильма «Бруталист» с Эдрианом Броуди