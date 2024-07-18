Сериал «Декамерон» выйдет 25 июля
Стала известна дата выхода сериала «Декамерон»
25 июля на Netflix пройдет премьера сериала «Декамерон». Сюжет проекта сосредоточен на группе благородных юношей и дам, которые, пытаясь избежать чумы, уезжают из Флоренции на загородную виллу.
В сериале снялись Тони Хейл, Сирша-Моника Джексон, Заша Мэмет, Таня Рейнольдс, Амер Чадха-Пател, Дагги Макмикин, Лейла Фарзад, Лу Гала, Джессика Пламмер и Каран Гилл.
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17 июл 20:55
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