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Дэдпул и Росомаха: трейлер и дата выхода
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Сегодня, 10:30

0 мин.

Вышел новый трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
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Marvel Entertainment опубликовал новый трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом.

По сюжету грядущего проекта «Управление временными изменениями» врывается в размеренную жизнь Уэйда Уилсона, из-за чего главный герой возвращается к своему альтер-эго, объединившись с Росомахой ради победы над общим врагом.

Зарубежная премьера «Дэдпула и Росомахи» пройдет 26 июля.

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