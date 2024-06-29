Вышел новый трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха»

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Marvel Entertainment опубликовал новый трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом.

По сюжету грядущего проекта «Управление временными изменениями» врывается в размеренную жизнь Уэйда Уилсона, из-за чего главный герой возвращается к своему альтер-эго, объединившись с Росомахой ради победы над общим врагом.

Зарубежная премьера «Дэдпула и Росомахи» пройдет 26 июля.