Вышел новый трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха»
Marvel Entertainment опубликовал новый трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом.
По сюжету грядущего проекта «Управление временными изменениями» врывается в размеренную жизнь Уэйда Уилсона, из-за чего главный герой возвращается к своему альтер-эго, объединившись с Росомахой ради победы над общим врагом.
Зарубежная премьера «Дэдпула и Росомахи» пройдет 26 июля.
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