Marvel Entertainment опубликовал новый тизер «Дэдпула и Росомахи»

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Marvel Entertainment опубликовал новый тизер «Дэдпула и Росомахи», в котором Парадокс (Мэттью Макфэдьен) говорит Уэйду Уилсону (Райан Рейнольдс), что тот избран для высшей цели.

По сюжету Дэдпул попадает в TVA или УВИ — Управление временными изменениями, а затем отправляется с Росомахой (Хью Джекман) на задание, которое изменит историю MCU.

Мировая премьера «Дэдпула и Росомахи» пройдет 26 июля.