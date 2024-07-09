Marvel Entertainment опубликовал новый тизер «Дэдпула и Росомахи»
Marvel Entertainment опубликовал новый тизер «Дэдпула и Росомахи», в котором Парадокс (Мэттью Макфэдьен) говорит Уэйду Уилсону (Райан Рейнольдс), что тот избран для высшей цели.
По сюжету Дэдпул попадает в TVA или УВИ — Управление временными изменениями, а затем отправляется с Росомахой (Хью Джекман) на задание, которое изменит историю MCU.
Мировая премьера «Дэдпула и Росомахи» пройдет 26 июля.
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