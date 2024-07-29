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Дэдпул и Росомаха: кассовые сборы — сколько денег заработал в прокате
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:15

0 мин.

«Дэдпул и Росомаха» побил рекорд кассовых сборов за первые прокатные выходные

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
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Картина Шона Леви «Дэдпул и Росомаха» стала самой кассовой в истории кинематографа с рейтингом R, собрав в мировом прокате 438,3 миллиона долларов в первые выходные.

Фильм о болтливом наемнике обрастает противоречивыми оценками профессиональных рецензентов, зато зрители от картины в полном восторге — на Rotten Tomatoes у «Дэдпула и Росомахи» почти стопроцентное одобрение аудитории.

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