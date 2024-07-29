«Дэдпул и Росомаха» побил рекорд кассовых сборов за первые прокатные выходные

Картина Шона Леви «Дэдпул и Росомаха» стала самой кассовой в истории кинематографа с рейтингом R, собрав в мировом прокате 438,3 миллиона долларов в первые выходные.

Фильм о болтливом наемнике обрастает противоречивыми оценками профессиональных рецензентов, зато зрители от картины в полном восторге — на Rotten Tomatoes у «Дэдпула и Росомахи» почти стопроцентное одобрение аудитории.