Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Дэдпул и Росомаха: финальный трейлер, когда выйдет — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

0 мин.

Marvel Entertainment показал финальный трейлер «Дэдпула и Росомахи»

Премьера «Дэдпула и Росомахи» пройдет 26 июля
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Marvel Entertainment опубликовал финальный трейлер «Дэдпула и Росомахи». По сюжету фильма Уэйд Уилсон попадает в бюрократическую организацию TVA или УВИ (Управление временными изменениями), встречает Росомаху, после чего персонажи отправляются на задание, которое изменит историю MCU.

Премьера «Дэдпула и Росомахи» пройдет 26 июля.

Люди Икс, Росомаха. Хронология «Людей Икс»: в каком порядке смотреть все фильмы

Фильмы
0
Новости холдинга
Лукашенко раскритиковал отсутствие адекватной реакции на последствия бури
Что нужно знать о Матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
19:30
Состоялась премьера фильма «Смерч 2»
18:25
Сериал «Юг» с Ярославом Могильниковым выйдет 1 августа
17:10
8 сезон сериала «Элита» выйдет 26 июля
16:05
Вышел новый трейлер фильма Тима Бертона «Битлджус Битлджус»
13:15
Ведутся переговоры о съемках следующих двух фильмов о «Мстителях»