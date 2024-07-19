Marvel Entertainment показал финальный трейлер «Дэдпула и Росомахи»

Marvel Entertainment опубликовал финальный трейлер «Дэдпула и Росомахи». По сюжету фильма Уэйд Уилсон попадает в бюрократическую организацию TVA или УВИ (Управление временными изменениями), встречает Росомаху, после чего персонажи отправляются на задание, которое изменит историю MCU.

Премьера «Дэдпула и Росомахи» пройдет 26 июля.