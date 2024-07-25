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Дэдпул и Росомаха: дата выхода в России — где смотреть в РФ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:00

0 мин.

Выйдет ли в России фильм «Дэдпул и Росомаха»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
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26 июля пройдет мировая премьера фильма «Дэдпул и Росомаха». В России картину Шона Леви начнут показывать спустя несколько дней после официального релиза в формате предсеансового обслуживания.

Например, в расписании одной из сетей кинотеатров указано, что «Дэдпул и Росомаха» будет показан перед короткометражным фильмом «Полдень».

Новая картина Marvel рассказывает, как Дэдпул и вариант Росомахи из альтернативной вселенной меняют историю MCU.

Дэдпул и&nbsp;Росомаха, 2024. Появились первые отзывы на «Дэдпула и Росомаху»

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