Выйдет ли в России фильм «Дэдпул и Росомаха»
26 июля пройдет мировая премьера фильма «Дэдпул и Росомаха». В России картину Шона Леви начнут показывать спустя несколько дней после официального релиза в формате предсеансового обслуживания.
Например, в расписании одной из сетей кинотеатров указано, что «Дэдпул и Росомаха» будет показан перед короткометражным фильмом «Полдень».
Новая картина Marvel рассказывает, как Дэдпул и вариант Росомахи из альтернативной вселенной меняют историю MCU.
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