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Дэдпул и Росомаха 2024: кто снялся в фильме — актеры и роли
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:45

1 мин.

Кто снялся в фильме «Дэдпул и Росомаха»

Фильм «Дэдпул и Росомаха» выйдет 26 июля
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
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26 июля пройдет мировая премьера фильма Шона Леви «Дэдпул и Росомаха». Картина рассказывает о том, как Уэйд Уилсон попадает в Управление временными изменениями, встречает альтернативный вариант Росомахи, а после они вместе меняют историю MCU.

Актеры и роли в фильме «Дэдпул и Росомаха»

  • Райан Рейнольдс — Уэйд Уилсон/Дэдпул
  • Хью Джекман — Джеймс «Логан» Хоулетт/Росомаха
  • Эмма Коррин — Кассандра Нова, сестра-близнец Чарльза Ксавьера
  • Морена Баккарин — Ванесса, невеста Уилсона
  • Роб Дилейни — Питер, член команды Дэдпула «Сила Икс»
  • Лесли Аггамс — Слепая Эл, пожилая соседка Уилсона по комнате
  • Каран Сони — Допиндер, поклонник Дэдпула и таксист
  • Мэттью Макфэдьен — Парадокс, агент Управления временными изменениями
  • Дафни Кин — Лора
  • Дженнифер Гарнер — Электра
  • Тайлер Мэйн — Саблезубый
  • Брианна Хилдебранд — Сверхзвуковая боеголовка
  • Келли Ху — Юрико Ояма/Леди Смертельный Удар
  • Рэй Парк — Жаба
Дэдпул и&nbsp;Росомаха: что известно и&nbsp;дата выхода, сюжет и&nbsp;актеры, Райан Рейнольдс. «Дэдпул и Росомаха»: что известно о грядущем супергеройском блокбастере
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