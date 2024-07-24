Кто снялся в фильме «Дэдпул и Росомаха»

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26 июля пройдет мировая премьера фильма Шона Леви «Дэдпул и Росомаха». Картина рассказывает о том, как Уэйд Уилсон попадает в Управление временными изменениями, встречает альтернативный вариант Росомахи, а после они вместе меняют историю MCU.

Актеры и роли в фильме «Дэдпул и Росомаха»