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Дэдпул и Росомаха 2024: кадры из фильма, сюжет и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:25

1 мин.

Опубликованы новые кадры «Дэдпула и Росомахи»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
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Журнал Total Film опубликовал новые кадры грядущей премьеры «Дэдпула и Росомахи». Картина Шона Леви расскажет о том, как «Управление временными изменениями» ворвалось в спокойную жизнь Уэйда Уилсона, после чего главный герой был вынужден вернуться к своему альтер-эго и объединиться с Росомахой ради победы над общим врагом.

Кадры из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Премьера «Дэдпула и Росомахи» пройдет 25 июля.

Дэдпул и&nbsp;Росомаха: что известно и&nbsp;дата выхода, сюжет и&nbsp;актеры, Райан Рейнольдс. «Дэдпул и Росомаха»: что известно о грядущем супергеройском блокбастере
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