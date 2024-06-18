Опубликованы новые кадры «Дэдпула и Росомахи»
Журнал Total Film опубликовал новые кадры грядущей премьеры «Дэдпула и Росомахи». Картина Шона Леви расскажет о том, как «Управление временными изменениями» ворвалось в спокойную жизнь Уэйда Уилсона, после чего главный герой был вынужден вернуться к своему альтер-эго и объединиться с Росомахой ради победы над общим врагом.
Кадры из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Премьера «Дэдпула и Росомахи» пройдет 25 июля.
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