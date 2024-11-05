Стартовал сериал «Дайте шоу»: расписание релиза эпизодов
1 ноября на платформах KION и Иви стартовал сериал «Дайте шоу», режиссерами которого выступили Дмитрий Литвиненко («Нина») и Ксения Чашей («Одноклассники»).
По сюжету проекта поп-звезда Кирилл Артемьев обвиняется в изнасиловании начинающей певицы Веры. Девушку приглашают стать главной героиней скандального телевизионного ток-шоу «Правда», но для журналистов ее история, скорее, повод поднять рейтинги своей программе, чем докопаться до истины.
Кто снялся в сериале «Дайте шоу»
В проекте снялись Милош Бикович, Олег Савостюк, Анастасия Красовская, Виктория Толстоганова, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Отар Кушанашвили, Никита Джигурда, Николай Басков и Алсу.
Трейлер сериала «Дайте шоу»
Расписание выхода эпизодов сериала «Дайте шоу»
|1 серия
|1 ноября
|2 серия
|2 ноября
|3 серия
|8 ноября
|4 серия
|15 ноября
|5 серия
|22 ноября
|6 серия
|29 ноября
|7 серия
|6 декабря
|8 серия
|13 декабря
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