Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Дайте шоу»
На KION и Иви подходит к концу сериал «Дайте шоу» с Милошем Биковичем и Анастасией Красовской. Сюжет проекта Дмитрия Литвиненко сосредоточен на скандале, связанным с поп-звездой Кириллом Артемьевым: музыканта обвинили в изнасиловании начинающей певицы Веры.
Чтобы придать случившемуся огласку, девушку пригласили на ток-шоу «Правда». Но журналистам не нужна истина, их главная цель — поднять рейтинги своей программе.
Трейлер сериала «Дайте шоу»
Когда выйдет 8-я серия сериала «Дайте шоу»
Премьера восьмого и заключительного эпизода сериала «Дайте шоу» пройдет 13 декабря.
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