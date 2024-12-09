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Дайте шоу 8 серия: дата выхода — где смотреть 8 серию
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Сегодня, 17:10

1 мин.

Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Дайте шоу»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дайте шоу», реж. Дмитрий Литвиненко / KION, Иви
Фото Кадр из сериала «Дайте шоу», реж. Дмитрий Литвиненко / KION, Иви
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На KION и Иви подходит к концу сериал «Дайте шоу» с Милошем Биковичем и Анастасией Красовской. Сюжет проекта Дмитрия Литвиненко сосредоточен на скандале, связанным с поп-звездой Кириллом Артемьевым: музыканта обвинили в изнасиловании начинающей певицы Веры.

Чтобы придать случившемуся огласку, девушку пригласили на ток-шоу «Правда». Но журналистам не нужна истина, их главная цель — поднять рейтинги своей программе.

Трейлер сериала «Дайте шоу»

Когда выйдет 8-я серия сериала «Дайте шоу»

Премьера восьмого и заключительного эпизода сериала «Дайте шоу» пройдет 13 декабря.

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