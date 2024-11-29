Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Дайте шоу»

На KION и Иви вышли шесть из восьми эпизодов сериала «Дайте шоу» с Милошем Биковичем и Анастасией Красовской. В центре сюжета проекта Дмитрия Литвиненко — скандал, связанный с поп-звездой Кириллом Артемьевым: музыканта обвинили в изнасиловании начинающей певицы Веры.

После случившегося девушку пригласили на ток-шоу «Правда», но для журналистов ее история — повод не докопаться до истины, а поднять рейтинги своей программе.

Трейлер сериала «Дайте шоу»



Когда выйдет 7-я серия сериала «Дайте шоу»

Премьера седьмого эпизода сериала «Дайте шоу» пройдет 6 декабря.