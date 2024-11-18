Когда выйдет 5-й эпизод сериала «Дайте шоу»

На KION и Иви вышло четыре из восьми эпизодов сериала «Дайте шоу». Проект Дмитрия Литвиненко («Нина») рассказывает о поп-звезде Кирилле Артемьеве, который обвиняется в изнасиловании начинающей певицы Веры.

По сюжету девушку приглашают стать главной героиней ток-шоу «Правда», но для журналистов ее история — всего лишь повод поднять рейтинги своей программе.

Когда выйдет 5-й эпизод сериала «Дайте шоу»

Премьера пятого эпизода сериала «Дайте шоу» пройдет 22 ноября.