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Дайте шоу 5 серия: дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 18:30

0 мин.

Когда выйдет 5-й эпизод сериала «Дайте шоу»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дайте шоу», реж. Дмитрий Литвиненко / KION
Фото Кадр из сериала «Дайте шоу», реж. Дмитрий Литвиненко / KION
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На KION и Иви вышло четыре из восьми эпизодов сериала «Дайте шоу». Проект Дмитрия Литвиненко («Нина») рассказывает о поп-звезде Кирилле Артемьеве, который обвиняется в изнасиловании начинающей певицы Веры.

По сюжету девушку приглашают стать главной героиней ток-шоу «Правда», но для журналистов ее история — всего лишь повод поднять рейтинги своей программе.

Когда выйдет 5-й эпизод сериала «Дайте шоу»

Премьера пятого эпизода сериала «Дайте шоу» пройдет 22 ноября.

Дайте шоу, 2024. Стартовал сериал «Дайте шоу»: расписание релиза эпизодов
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