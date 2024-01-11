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Подземелье вкусностей: дата выхода, расписание серий, трейлер
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Сегодня, 16:05

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Дата выхода аниме-сериала «Подземелье вкусностей»: расписание серий

На Netflix стартовал новый аниме-сериал «Подземелье вкусностей»
Мария Маковей
Автор
Кадр из сериала аниме «Подземелье вкусностей».
Фото Кадр из сериала «Подземелье вкусностей»
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4 января 2024 года на Netflix стартовал новый аниме-сериал «Подземелье вкусностей». Известно, что сезон продлится до июня 2024 года.

«Подземелье вкусностей» — это экранизация фэнтезийной манги Реко Куи. По сюжету во время зачистки подземелья искатель приключений Лай Тордон и его друзья сталкиваются со свирепым драконом. В схватке команда теряет не только часть соратников, но все деньги и еду. Герои полны решимости вернутся на поверхность, но без монет и провизии они просто обречены на гибель. Тогда авантюристам приходит странная идея — питаться монстрами из подземелья. Оказалось, что их мясо на вкус даже ничего.

Команда Тордона настолько увлекается поеданием монстров, что ее путь на поверхность превращается в настоящее гастрономическое путешествие.

Расписание выхода серий «Подземелье вкусностей»

1 эпизод 4 января
2 эпизод 11 января
3 эпизод 18 января
4 эпизод 25 января
5 эпизод 1 февраля
6 эпизод 8 февраля
7 эпизод 15 февраля
8 эпизод 22 февраля
9 эпизод 29 февраля
10 эпизод 7 марта
11 эпизод 14 марта
12 эпизод 21 марта
13 эпизод 28 марта
14 эпизод апрель
15 эпизод апрель
16 эпизод апрель
17 эпизод апрель
18 эпизод май
19 эпизод май
20 эпизод май
21 эпизод май
22 эпизод май
23 эпизод июнь
24 эпизод июнь
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