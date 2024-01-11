Дата выхода аниме-сериала «Подземелье вкусностей»: расписание серий
4 января 2024 года на Netflix стартовал новый аниме-сериал «Подземелье вкусностей». Известно, что сезон продлится до июня 2024 года.
«Подземелье вкусностей» — это экранизация фэнтезийной манги Реко Куи. По сюжету во время зачистки подземелья искатель приключений Лай Тордон и его друзья сталкиваются со свирепым драконом. В схватке команда теряет не только часть соратников, но все деньги и еду. Герои полны решимости вернутся на поверхность, но без монет и провизии они просто обречены на гибель. Тогда авантюристам приходит странная идея — питаться монстрами из подземелья. Оказалось, что их мясо на вкус даже ничего.
Команда Тордона настолько увлекается поеданием монстров, что ее путь на поверхность превращается в настоящее гастрономическое путешествие.
Расписание выхода серий «Подземелье вкусностей»
|1 эпизод
|4 января
|2 эпизод
|11 января
|3 эпизод
|18 января
|4 эпизод
|25 января
|5 эпизод
|1 февраля
|6 эпизод
|8 февраля
|7 эпизод
|15 февраля
|8 эпизод
|22 февраля
|9 эпизод
|29 февраля
|10 эпизод
|7 марта
|11 эпизод
|14 марта
|12 эпизод
|21 марта
|13 эпизод
|28 марта
|14 эпизод
|апрель
|15 эпизод
|апрель
|16 эпизод
|апрель
|17 эпизод
|апрель
|18 эпизод
|май
|19 эпизод
|май
|20 эпизод
|май
|21 эпизод
|май
|22 эпизод
|май
|23 эпизод
|июнь
|24 эпизод
|июнь