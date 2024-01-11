Дата выхода аниме-сериала «Подземелье вкусностей»: расписание серий

4 января 2024 года на Netflix стартовал новый аниме-сериал «Подземелье вкусностей». Известно, что сезон продлится до июня 2024 года.

«Подземелье вкусностей» — это экранизация фэнтезийной манги Реко Куи. По сюжету во время зачистки подземелья искатель приключений Лай Тордон и его друзья сталкиваются со свирепым драконом. В схватке команда теряет не только часть соратников, но все деньги и еду. Герои полны решимости вернутся на поверхность, но без монет и провизии они просто обречены на гибель. Тогда авантюристам приходит странная идея — питаться монстрами из подземелья. Оказалось, что их мясо на вкус даже ничего.

Команда Тордона настолько увлекается поеданием монстров, что ее путь на поверхность превращается в настоящее гастрономическое путешествие.

Расписание выхода серий «Подземелье вкусностей»