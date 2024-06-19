Хоррор «Дастур» выйдет в российский прокат 18 июля

18 июля в российский прокат выйдет картина «Дастур». Режиссером проекта выступил Куаныш Бейсек («Мне перевалило за тридцать»).

По сюжету молодую девушку из отдаленного аула насилует избалованный сын влиятельного бизнесмена. Влияние и связи его отца помогают замять дело. Кроме того, как полагается по местным традициям, чтобы все уладить, устраивается свадьба, вскоре после которой виновные в трагедии начинают умирать при мистических обстоятельствах.

В фильме снялись Алдабек Шалбаев, Ермек Шынболатов, Нурай Жеткерген, Нурай Бексултанова, Алдияр Жапарханов, Ануар Баймухаев и Асет Есжан.

«Дастур» выйдет в российских кинотеатрах 18 июля.