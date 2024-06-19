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Дастур фильм 2023: дата выхода в России и трейлер, сюжет и актеры — где смотреть
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Сегодня, 19:15

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Хоррор «Дастур» выйдет в российский прокат 18 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дастур»
Фото Кадр из фильма «Дастур»
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18 июля в российский прокат выйдет картина «Дастур». Режиссером проекта выступил Куаныш Бейсек («Мне перевалило за тридцать»).

По сюжету молодую девушку из отдаленного аула насилует избалованный сын влиятельного бизнесмена. Влияние и связи его отца помогают замять дело. Кроме того, как полагается по местным традициям, чтобы все уладить, устраивается свадьба, вскоре после которой виновные в трагедии начинают умирать при мистических обстоятельствах.

В фильме снялись Алдабек Шалбаев, Ермек Шынболатов, Нурай Жеткерген, Нурай Бексултанова, Алдияр Жапарханов, Ануар Баймухаев и Асет Есжан.

«Дастур» выйдет в российских кинотеатрах 18 июля.

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