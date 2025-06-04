Вышел расширенный трейлер аниме «Дандадан: Злой глаз»
AMEDIATEKA опубликовала расширенный трейлер аниме «Дандадан: Злой глаз». Проект рассказывает о верящей в привидения Момо и парне Кэне, убежденном в существовании инопланетян.
«Золотой глаз» представляет собой сборник из краткого обзора первого сезона и трех эпизодов второго, а также эксклюзивного интервью с режиссерами аниме-сериала — Фугой Ямасиро и Абелем Гонгорой.
Расширенный трейлер аниме «Дандадан: Злой глаз»
Когда выйдет аниме «Дандадан: Злой глаз»
Премьера аниме «Дандадан: Злой глаз» пройдет 19 июня в российских кинотеатрах.
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