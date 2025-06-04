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Дандадан Злой глаз аниме 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

4 июня 2025, 19:00

1 мин.

Вышел расширенный трейлер аниме «Дандадан: Злой глаз»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дандадан», реж. Фуга Ямасиро, Абель Гонгора, Shueisha, Aniplex, Dentsu
Фото Кадр из сериала «Дандадан», реж. Фуга Ямасиро, Абель Гонгора, Shueisha, Aniplex, Dentsu

AMEDIATEKA опубликовала расширенный трейлер аниме «Дандадан: Злой глаз». Проект рассказывает о верящей в привидения Момо и парне Кэне, убежденном в существовании инопланетян.

«Золотой глаз» представляет собой сборник из краткого обзора первого сезона и трех эпизодов второго, а также эксклюзивного интервью с режиссерами аниме-сериала — Фугой Ямасиро и Абелем Гонгорой.

Расширенный трейлер аниме «Дандадан: Злой глаз»

Когда выйдет аниме «Дандадан: Злой глаз»

Премьера аниме «Дандадан: Злой глаз» пройдет 19 июня в российских кинотеатрах.

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