Появился трейлер 2-го сезона аниме-сериала «Дандадан»
Netflix опубликовал трейлер второго сезона аниме-сериала «Дандадан». В центре сюжета проекта — верящая в привидения Момо, которая знакомится с парнем, убежденном в существовании инопланетян. Чтобы понять, кто из них прав, персонажи решают посетить места, связанные с оккультизмом и сверхъестественными явлениями.
Трейлер 2-го сезона аниме-сериала «Дандадан»
Когда выйдет 2-й сезон аниме-сериала «Дандадан»
Премьера второго сезона аниме-сериала «Дандадан» пройдет 3 июля.
