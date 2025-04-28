Стиль жизни
Дандадан 2 сезон аниме сериала: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

28 апреля, 18:15

1 мин.

Появился трейлер 2-го сезона аниме-сериала «Дандадан»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дандадан», реж. Фуга Ямасиро, Абель Гонгора, Shueisha, Aniplex, Dentsu
Фото Кадр из сериала «Дандадан», реж. Фуга Ямасиро, Абель Гонгора, Shueisha, Aniplex, Dentsu

Netflix опубликовал трейлер второго сезона аниме-сериала «Дандадан». В центре сюжета проекта — верящая в привидения Момо, которая знакомится с парнем, убежденном в существовании инопланетян. Чтобы понять, кто из них прав, персонажи решают посетить места, связанные с оккультизмом и сверхъестественными явлениями.

Дандадан 2024: обзор первой половины аниме и&nbsp;рецензия на&nbsp;Дан Да&nbsp;Дан.«Дандадан»: какой получилась первая половина аниме-сериала и стоит ли его смотреть

Трейлер 2-го сезона аниме-сериала «Дандадан»

Когда выйдет 2-й сезон аниме-сериала «Дандадан»

Премьера второго сезона аниме-сериала «Дандадан» пройдет 3 июля.

Календарь аниме 2025 года: ожидаемые проекты.Календарь аниме 2025 года: ожидаемые проекты

Стало известно, когда выйдет 2-й сезон «Фишера»
