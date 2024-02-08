Дакота Джонсон раскритиковала руководителей стримингов

В преддверии премьеры картины «Мадам Паутина» в интервью L'Officiel Дакота Джонсон рассказала, что считает мрачным тот факт, что руководители стриминговых сервисов не готовы рисковать, поддерживая создание оригинальных проектов.

«Они так напуганы, и я спрашиваю: почему? Что произойдет, если вы сделаете что-то смелое? Такое ощущение, что никто не знает, что делать, и все боятся. Каждый, кто принимает решения, боится. Они хотят делать безопасные проекты, а безопасные проекты очень скучны», — считает актриса.

Джонсон добавила: «Во многом это разочаровывает. Руководители стриминговых сервисов не доверяют творческим людям и их видению того, что будет работать на экране. Однажды такой подход все разрушит, и это разбивает мне сердце».

В картине «Мадам Паутина» Дакота Джонсон исполнила главную роль Кассандры Уэбб — парамедика, которая после несчастного случая обретает экстрасенсорные способности.

Мировая премьера фильма пройдет 14 февраля.