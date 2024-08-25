Сериал «Цитадель: Диана» выйдет 10 октября

10 октября на платформе Amazon Prime Video пройдет премьера сериала «Цитадель: Диана». Действие проекта разворачивается в 2030 году. По сюжету агент под прикрытием, оказавшаяся в ловушке в тылу врага, надеется сбежать, но для этого ей нужно объединить силы с неожиданным союзником.

В сериале снялись Матильда Де Анджелис, Лоренцо Червазио, Маурицио Ломбарди, Джулия Пьятон, Текла Рютен, Филиппо Нигро, Джордана Фаджано, Дзюн Итикава и Маруане Цотти.