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Цитадель Диана сериал 2024: трейлер и дата выхода
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Сегодня, 09:30

1 мин.

Сериал «Цитадель: Диана» выйдет 10 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Цитадель: Диана»
Фото Кадр из сериала «Цитадель: Диана»
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10 октября на платформе Amazon Prime Video пройдет премьера сериала «Цитадель: Диана». Действие проекта разворачивается в 2030 году. По сюжету агент под прикрытием, оказавшаяся в ловушке в тылу врага, надеется сбежать, но для этого ей нужно объединить силы с неожиданным союзником.

В сериале снялись Матильда Де Анджелис, Лоренцо Червазио, Маурицио Ломбарди, Джулия Пьятон, Текла Рютен, Филиппо Нигро, Джордана Фаджано, Дзюн Итикава и Маруане Цотти.

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