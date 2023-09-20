Цифровой релиз «Оппенгеймера» будет не раньше конца ноября

Поклонникам Кристофера Нолана придется подождать: цифровой релиз фильма «Оппенгеймер» будет не раньше конца ноября. Премьера картины об отце атомной бомбы прошла 20 июля, одновременно с фильмом Греты Гервиг «Барби». Кукольная история уже доступна на многих платформах, а нолановкий шедевр может еще немного задержаться на больших экранах перед уходом на стриминги.

«Оппенгеймер» собрал в мировом прокате больше 912 миллионов долларов. На счету «Барби» же более 1,4 миллиарда долларов. В летнем феноменальном кинопротивостоянии под названием «Барбенгеймер» все решено. Warner Bros. даже хочет выдвинуть фильм «Барби» на премию «Оскар».

Что касается «Оппенгеймера», исполнителю главной роли Киллиану Мерфи критики пророчат золотую статуэтку киноакадемии за лучшую мужскую роль.