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Чумовая пятница фильм 2025: дата выхода — что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

1 мин.

Стала известна дата выхода сиквела «Чумовой пятницы»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Чумовая пятница»
Фото Кадр из фильма «Чумовая пятница»
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Фильм «Чумовая пятница 2» с Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан выйдет 8 августа 2025 года.

Фото Disney

Также к работе над «Чумовой пятницей 2» вернутся другие актеры из первой части: Марк Хэрмон, Чад Майкл Мюррэй, Кристина Видал, Хейли Хадсон, Люсиль Сунг, Стивен Тоболовски и Розалинд Чао.

Среди новых актеров проекта — Джулия Баттерз, Мэнни Хасинто, Майтреи Рамакришнан и София Хэммонс.

«Чумовая пятница» вышла в 2003 году и рассказывала о психотерапевте Тесс Коулман и ее дочери Анне, которые по невероятному стечению обстоятельств поменялись телами. Вернуть все на круги своя могла лишь бескорыстная любовь.

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