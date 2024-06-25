«Чумовая пятница 2» с Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан выйдет в 2025 году

Walt Disney Studios опубликовал фото со съемочной площадки сиквела «Чумовой пятницы» с Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан.

Первая часть фильма вышла в 2003 году. По сюжету психотерапевт Тесс Коулман и ее дочь Анна не могут найти общий язык. По невероятному стечению обстоятельств героини поменялись телами, что помогло им со временем лучше понять друг друга.

Фото Соцсети

Детали сюжета сиквела пока не раскрываются.

Известно, что к работе над «Чумовой пятницей 2» вернутся другие актеры из первой части: Марк Хэрмон, Чад Майкл Мюррэй, Кристина Видал, Хейли Хадсон, Люсиль Сунг, Стивен Тоболовски и Розалинд Чао.

Среди новых актеров проекта — Джулия Баттерз, Мэнни Хасинто, Майтреи Рамакришнан и София Хэммонс.

Премьера «Чумовой пятницы 2» пройдет в 2025 году.