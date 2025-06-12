Новая «Чудо-женщина» официально находится в разработке

Глава обновленной DCU Джеймс Ганн подтвердил, что новая «Чудо-женщина» официально находится в разработке. По его словам, история супергероини «пишется прямо сейчас».

В разное время Чудо-женщину играли Линда Картер (в трехсезонном сериале 70-х) и Галь Гадот (в фильмах Пэтти Дженкинс 2017 и 2020 годов, а также в нескольких других проектах DC).

Кто воплотит новую версию Чудо-женщины, пока неизвестно, но Галь Гадот не вернется к роли супергероини.

Первым фильмом в рамках обновленной киновселенной DC станет «Супермен». Режиссером картины выступает Джеймс Ганн. Роль Кларка Кента отошла Дэвиду Коренсвету. Также в фильме появится Супергерл, которую сыграла Милли Олкок.