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Чудо-женщина новая часть DC: что известно, Джеймс Ганн
Фильмы и сериалы

12 июня 2025, 14:00

1 мин.

Новая «Чудо-женщина» официально находится в разработке

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Чудо-женщина 1984», реж. Пэтти Дженкинс, Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Чудо-женщина 1984», реж. Пэтти Дженкинс, Warner Bros.

Глава обновленной DCU Джеймс Ганн подтвердил, что новая «Чудо-женщина» официально находится в разработке. По его словам, история супергероини «пишется прямо сейчас».

В разное время Чудо-женщину играли Линда Картер (в трехсезонном сериале 70-х) и Галь Гадот (в фильмах Пэтти Дженкинс 2017 и 2020 годов, а также в нескольких других проектах DC).

Кто воплотит новую версию Чудо-женщины, пока неизвестно, но Галь Гадот не вернется к роли супергероини.

Первым фильмом в рамках обновленной киновселенной DC станет «Супермен». Режиссером картины выступает Джеймс Ганн. Роль Кларка Кента отошла Дэвиду Коренсвету. Также в фильме появится Супергерл, которую сыграла Милли Олкок.

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