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Чудо-Юдо фильм 2026: тизер-трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

28 октября 2025, 19:45

1 мин.

Вышел тизер-трейлер сказки «Чудо-Юдо»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Чудо-Юдо», реж. Серик Бейсеу, Кинокомпания СТВ, Глобус
Фото Кадр из фильма «Чудо-Юдо», реж. Серик Бейсеу, Кинокомпания СТВ, Глобус

«Кинокомпания СТВ» опубликовала дебютный тизер-трейлер фильма «Чудо-Юдо». Режиссером картины выступил Серик Бейсеу, известный по работе над такими проектами, как «Горыныч» и «Отражение тьмы».

В центре сюжета фильма «Чудо-Юдо» — дочь Болотницы и Черногора Отрада, которая отправляется в мир людей, чтобы обрести магическую силу.

Кто снялся в фильме «Чудо-Юдо»

В картине снялись София Лопунова, Микита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Риналь Мухаметов, Александр Семчев, Сергей Епишев и Артур Бесчастный.

Тизер-трейлер фильма «Чудо-Юдо»

Когда выйдет фильм «Чудо-Юдо»

Премьера фильма «Чудо-Юдо» запланирована на 22 октября 2026 года.

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