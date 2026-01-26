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Чудо-человек сериал 2026: дата выхода и трейлер — где смотреть все серии
Фильмы и сериалы

26 января, 18:40

1 мин.

Cериал Marvel «Чудо-человек» выйдет 27 января

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Чудо-человек», реж. Джеймс Понсольдт, Дестин Дэниел Креттон, Стелла Меги, Marvel Studios, Marvel Television, The Walt Disney Company
Фото Кадр из сериала «Чудо-человек», реж. Джеймс Понсольдт, Дестин Дэниел Креттон, Стелла Меги, Marvel Studios, Marvel Television, The Walt Disney Company

27 января на Disney+ выйдут все восемь эпизодов «Чудо-человека». Сериал рассказывает о профессиональном актере и каскадере Саймоне Уильямсе (Яхья Абдул-Матин II), обладающем суперспособностями. Проект исследует закулисье киноиндустрии глазами супера.

Кто снялся в сериале «Чудо-человек»

В сериале «Чудо-человек» снялись Яхья Абдул-Матин II, Бен Кингсли, Златко Бурич, Деметриус Гросс, Лорен Глэйзер, Байрон Бауэрс, Ариан Моайед, Джер Бернс, Джон Абрахамс и Шарлотта Росс.

Трейлер сериала «Чудо-человек»

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