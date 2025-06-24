Сериал «Что-то положительное»: расписание релиза эпизодов
В онлайн-кинотеатре Okko вышли четыре эпизода сериала Ники Яковлевой («Многогранники») «Что-то положительное». В центре сюжета проекта старшеклассница Настя, которая пытается справиться с проблемами, погружаясь в свои фантазии.
Родители почти не уделяют ей времени, лучшая подруга отдаляется, а парень, в которого Настя влюблена, не воспринимает ее всерьез.
Однако все меняется, после того как Настя обнаруживает на тесте на беременность две полоски. В своем положении она видит возможность для привлечения внимания, а потому не отказывается от своего нового статуса даже узнав, что не беременна.
Кто снялся в сериале «Что-то положительное»
В проекте снялись Таисья Калинина, Любовь Толкалина, Кирилл Кяро, Анастасия Красовская, Денис Косиков, Тимофей Кочнев, Антон Соломатин, Инга Лепс, Ксения Мери и Оксана Стрельцова.
Трейлер сериала «Что-то положительное»
Расписание выхода эпизодов сериала «Что-то положительное»
|1 серия
|16 июня
|2 серия
|17 июня
|3 серия
|18 июня
|4 серия
|23 июня
|5 серия
|24 июня
|6 серия
|25 июня
|7 серия
|30 июня
|8 серия
|1 июля