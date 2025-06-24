Стиль жизни
Что-то положительное сериал 2025: трейлер и дата выхода серий — где смотреть
Фильмы и сериалы

24 июня, 16:20

1 мин.

Сериал «Что-то положительное»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Что-то положительное», реж. Ника Яковлева, Okko
Фото Кадр из сериала «Что-то положительное», реж. Ника Яковлева, Okko

В онлайн-кинотеатре Okko вышли четыре эпизода сериала Ники Яковлевой («Многогранники») «Что-то положительное». В центре сюжета проекта старшеклассница Настя, которая пытается справиться с проблемами, погружаясь в свои фантазии.

Родители почти не уделяют ей времени, лучшая подруга отдаляется, а парень, в которого Настя влюблена, не воспринимает ее всерьез.

Однако все меняется, после того как Настя обнаруживает на тесте на беременность две полоски. В своем положении она видит возможность для привлечения внимания, а потому не отказывается от своего нового статуса даже узнав, что не беременна.

Кто снялся в сериале «Что-то положительное»

В проекте снялись Таисья Калинина, Любовь Толкалина, Кирилл Кяро, Анастасия Красовская, Денис Косиков, Тимофей Кочнев, Антон Соломатин, Инга Лепс, Ксения Мери и Оксана Стрельцова.

Трейлер сериала «Что-то положительное»

Расписание выхода эпизодов сериала «Что-то положительное»

1 серия 16 июня
2 серия 17 июня
3 серия 18 июня
4 серия 23 июня
5 серия 24 июня
6 серия 25 июня
7 серия 30 июня
8 серия 1 июля
Работа над ошибками: каким получился сериал «Урок» с Юрой Борисовым

Сериалы
