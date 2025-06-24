Сериал «Что-то положительное»: расписание релиза эпизодов

В онлайн-кинотеатре Okko вышли четыре эпизода сериала Ники Яковлевой («Многогранники») «Что-то положительное». В центре сюжета проекта старшеклассница Настя, которая пытается справиться с проблемами, погружаясь в свои фантазии.

Родители почти не уделяют ей времени, лучшая подруга отдаляется, а парень, в которого Настя влюблена, не воспринимает ее всерьез.

Однако все меняется, после того как Настя обнаруживает на тесте на беременность две полоски. В своем положении она видит возможность для привлечения внимания, а потому не отказывается от своего нового статуса даже узнав, что не беременна.

Кто снялся в сериале «Что-то положительное»

В проекте снялись Таисья Калинина, Любовь Толкалина, Кирилл Кяро, Анастасия Красовская, Денис Косиков, Тимофей Кочнев, Антон Соломатин, Инга Лепс, Ксения Мери и Оксана Стрельцова.

Трейлер сериала «Что-то положительное»

Расписание выхода эпизодов сериала «Что-то положительное»