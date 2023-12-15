Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Что случилось с Ералашем в сериале Слово пацана
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:45

1 мин.

Чем закончилась история Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Ералаш с утюгом.
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Роль персонажа по кличке Ералаш (Ярослав Могильников) в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» была короткой, но очень значимой.

Герой состоял в уличной группировке «Универсам». Как и многие взрослеющие в нищете, Ералаш мечтал разбогатеть. С точки зрения персонажа, знаком наступившего благополучия была возможность подарить утюг любимой бабушке.

Не вполне честным путем, но свою мечту Ералаш исполнил, торжественно вручив покупку близкому человеку. Среди доступных к приобретению утюгов он выбрал самый дорогой, конечно же, не упустив возможность этим похвастаться: «Там еще температура регулируется и пар идет. Которые без пара, дешевле стоили».

История персонажа трагически завершилась после столкновения с членами банды «Хади Такташ». Пацаны из другой группировки напали на Ералаша и забили его до смерти в финале второй серии. Это событие стало ключевым для дальнейшей судьбы универсамовской группировки.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Чем закончилась история Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Слово пацана
Сериалы
1
0
Новости холдинга
ВСУ в ночь на 15 декабря запустили по Мариуполю в ДНР три дальнобойные ракеты
Спросивший Путина об удостоверении ветерана доброволец остался доволен ответом
СК рассказал подробности проверки по аварийному спортзалу в Крыму
Орбан объяснил свою позицию по одобрению ЕС начала переговоров с Киевом
dasdsadada

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Последние новости
12:30
Создатели «Слова пацана» пересняли финальную серию: дата ее выхода пока неизвестна
14 дек 20:16
Одна из игр Хидэо Кодзимы получит кино-экранизацию
14 дек 15:35
Чем закончилась история Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
14 дек 15:35
На сайтах объявлений одежда в стиле сериала «Слово пацана» бьет ценовые рекорды
14 дек 12:40
Когда выйдет восьмая серия «Слово пацана. Кровь на асфальте» и где ее смотреть
dasdsadada