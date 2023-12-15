Чем закончилась история Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Роль персонажа по кличке Ералаш (Ярослав Могильников) в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» была короткой, но очень значимой.

Герой состоял в уличной группировке «Универсам». Как и многие взрослеющие в нищете, Ералаш мечтал разбогатеть. С точки зрения персонажа, знаком наступившего благополучия была возможность подарить утюг любимой бабушке.

Не вполне честным путем, но свою мечту Ералаш исполнил, торжественно вручив покупку близкому человеку. Среди доступных к приобретению утюгов он выбрал самый дорогой, конечно же, не упустив возможность этим похвастаться: «Там еще температура регулируется и пар идет. Которые без пара, дешевле стоили».

История персонажа трагически завершилась после столкновения с членами банды «Хади Такташ». Пацаны из другой группировки напали на Ералаша и забили его до смерти в финале второй серии. Это событие стало ключевым для дальнейшей судьбы универсамовской группировки.