Фильм «Что скрывает любовь» выйдет в российский прокат 31 октября
31 октября в российский прокат выйдет картина «Что скрывает любовь». Режиссером и сценаристом проекта выступил Фернандо Труэба («Изящная эпоха»). Также над сценарием фильма работал Райлэнд Грант («Ночные кошмары»).
Сюжет проекта сосредоточен на девушке, которая устраивается работать хостес в небольшой ресторан и влюбляется в хозяина заведения, даже не подозревая, насколько он опасен.
Кто снялся в фильме «Что скрывает любовь»
В картине «Что скрывает любовь» снялись Мэтт Диллон, Аида Фольч, Хуан Пабло Уррего, Кика Джорджиу, Полидорос Воятзис, Анти Андреопулу, Вассилис Халакатевакис, Марина Аргиропулу, Костас Андалопулос и Вассилис Фортунас.
Трейлер фильма «Что скрывает любовь»
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