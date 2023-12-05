Что произошло во второй серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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На платформах Wink и START уже успели выйти первые пять эпизодов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Вторая серия проекта сосредоточена на окружении Андрея, которое пытается оградить его от новых неблагополучных друзей. За главного героя беспокоятся мать, учителя и даже милицейский инспектор.

Ранее мы рассказали, что происходило в первой серии проекта.