Что произошло в третьей серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»
На платформах Wink и START выходит первый сезон одного из самых популярных отечественных сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Третья серия проекта ставит главного героя в сложное положение. Андрей понимает, что оказался на распутье, застряв между двумя мирами: домашним и уличным.
Ранее мы рассказали, что происходило во второй серии проекта.
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4 дек 22:45
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