Что произошло в третьей серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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На платформах Wink и START выходит первый сезон одного из самых популярных отечественных сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Третья серия проекта ставит главного героя в сложное положение. Андрей понимает, что оказался на распутье, застряв между двумя мирами: домашним и уличным.

Ранее мы рассказали, что происходило во второй серии проекта.