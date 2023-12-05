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Что произошло в третьей серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:50

0 мин.

Что произошло в третьей серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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На платформах Wink и START выходит первый сезон одного из самых популярных отечественных сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Третья серия проекта ставит главного героя в сложное положение. Андрей понимает, что оказался на распутье, застряв между двумя мирами: домашним и уличным.

Ранее мы рассказали, что происходило во второй серии проекта.

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