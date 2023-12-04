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Что произошло в первой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

1 мин.

Что произошло в первой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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На платформах Wink и START набирает обороты первый сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Проект Жоры Крыжовникова («Лед 2») рассказывает о попытках детей приспособиться к суровому внешнему миру.

Сериал начинается в того, что подросток Андрей (Леон Кемстач) из интеллигентной семьи постоянно сталкивается с нападками уличных подростков. Чтобы защитить себя, ему приходится завести дружбу с гопниками.

Сценарий сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» написали Жора Крыжовников и Андрей Золотарев, а в числе продюсеров проекта выступает Федор Бондарчук.

Ранее мы представили расписание выхода сериала.

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