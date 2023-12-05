Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Что произошло в 5 серии Слово пацана кровь на асфальте
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:45

0 мин.

Что произошло в пятой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Wink и START показали первые несколько эпизодов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Проект рассказывает о группе подростков, живущих по уличным законам.

Пятый эпизод «Крови на асфальте» сталкивает главного героя Андрея с последствиями своих поступков.

Ранее мы рассказали, что происходило в четвертой серии проекта.

Сериалы
3
0
Новости холдинга
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
dasdsadada

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Последние новости
20:50
Что произошло в четвертой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»
18:45
Опубликованы первые кадры фильма «Роднина» о выдающейся советской фигуристке
18:20
HBO опубликовал тизер и первые кадры второго сезона «Дома Дракона»
18:15
Жена звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» опубликовала семейное фото
18:00
Кто снялся в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
dasdsadada