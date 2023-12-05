Что произошло в пятой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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Wink и START показали первые несколько эпизодов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Проект рассказывает о группе подростков, живущих по уличным законам.

Пятый эпизод «Крови на асфальте» сталкивает главного героя Андрея с последствиями своих поступков.

Ранее мы рассказали, что происходило в четвертой серии проекта.