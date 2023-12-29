Что посмотреть в кино на новогодних праздниках в Санкт-Петербурге

Жители и гости Санкт-Петербурга во время новогодних выходных и праздников могут насладиться новыми кинопремьерами:

«Театр в кино: Щелкунчик» (26 декабря). Эту трогательную историю о любви, преданности и смелости мир узнал еще в XIX веке. Тогда известный русский композитор Петр Чайковский написал музыку к спектаклю, поставленному Львом Ивановым в Мариинском театре. Сегодня знаменитый русский балет в редакции хореографа Василия Вайнонена исполняют артисты легендарной Академии русского балета имени А.Я. Вагановой.

«Три богатыря и Пуп Земли» (28 декабря). Три богатыря, Князь, Горыныч и конь Юлий снова отправляются навстречу новым приключениям. В этот раз им придется узнать, что же такое Пуп Земли.

«Великолепная пятерка» (28 декабря). Бродячий пес Самсон скрывается от злых ловцов собак и оказывается в театре. Там он знакомится с любимицей примы-балерины театра собачкой Марго. Но вот незадача! Кто-то украл диадему императрицы Екатерины Второй, без которой спектакль просто не состоится. Самсон и Марго отправляются на поиски драгоценности, что их ждет? Смотрите в кино!

«Холоп — 2» (1 января). В прошлой части на перевоспитание в «прошлое» попал избалованный мажор Гриша (Милош Бикович). В новом фильме он сам будет бороться с капризами золотой молодежи. Гриша займется перевоспитанием Кати (Аглая Тарасова), которая странным образом окажется в XIX веке. Помимо главных героев, в фильме появятся Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Павел Деревянко, Мигель и другие.

«Бременские музыканты» (1 января). Привычный нам с детства мультфильм покажут по-новому. Трубадур (Тихон Жизневский) и его друзья Пес, Осел, Кошка и Петух надумали хитрым способом прославиться и вернуть на улицы Бремена веселье и радость. Но на их пути возникает множество преград, нужно рассмешить принцессу (Валентину Ляпину), которая любит сбегать из дворца, получить разрешение короля (Сергея Бурунова), а еще обойти разбойников и обмануть сыщика (Константина Хабенского).

«Химера» (1 января). Молодой британский археолог Артур возвращается в город воспоминаний. Там он встречает банду кладоискателей, которые занимаются незаконным оборотом древних находок. Пока новые друзья Артура пользуются его особенным даром, он ищет вход в загробный мир, чтобы наконец встретиться с любимой.