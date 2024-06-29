Что смотреть в кино в эти выходные: список фильмов

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Рассказали обо всех фильмах, доступных для просмотра в российских кинотеатрах в эти выходные.

«Клуб Зеро» (Club Zero)

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: Австрия, Великобритания, Германия, Франция, Дания, Турция, США, Катар, Босния и Герцеговина.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Джессика Хауснер.

В главных ролях: Миа Васиковска, Ксения Девриндт, Люк Баркер, Флоренс Бэйкер, Сэмюэл Ди Андерсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.0.

Рейтинг IMDb: 5.9.

Темные воды ( Honogurai mizu no soko kara )

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: Япония.

Жанр: ужасы.

Режиссер: Хидэо Наката.

В главных ролях: Хитоми Куроки, Рио Канно, Мирэй Огути, Асами Мидзукава, Фумие Кохината.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6.

Рейтинг IMDb: 6.7.

Горизонты: Часть 1 ( Horizon: An American Saga — Chapter 1 )

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: США.

Жанр: драма, вестерн.

Режиссер: Кевин Костнер.

В главных ролях: Кевин Костнер, Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Джена Мэлоун, Оуэн Кроу Шо.

Рейтинг «Кинопоиска»: -.

Рейтинг IMDb: 7.3.

Дом с прислугой. Проктятие госпожи ( Co Hau Gai )

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: Вьетнам, Южная Корея.

Жанр: ужасы, мелодрама.

Режиссер: Дерек Нгуен.

В главных ролях: Нюнг Кейт, Жан-Мишель Ришо, Ким Суан, Светлана Коваленко, Рози Феллнер.

Рейтинг «Кинопоиска»: -.

Рейтинг IMDb: 5.6.

Резервная копия ( Bod obnovy )

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: Чехия, Словакия, Польша, Сербия.

Жанр: фантастика, триллер, драма, криминал.

Режиссер: Роберт Глоз.

В главных ролях: Андреа Могилова, Матей Гадек, Милан Ондрик, Вацлав Неужил, Карел Добры.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.5.

Рейтинг IMDb: 6.3.

Бывший в помощь

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: Россия.

Жанр: комедия, мелодрама.

Режиссер: Георгий Малков, Максим Максимов.

В главных ролях: Вячеслав Чепурченко, Роман Курцын, Ирина Безряднова, Ян Цапник, Ксения Кутепова.

Рейтинг «Кинопоиска»: -.

Рейтинг IMDb: -.

Мой любимый чемпион

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: Россия.

Жанр: семейный, приключения, драма.

Режиссер: Александр Данилов.

В главных ролях: Василиса Коростышевская, Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Илья Любимов, Егор Бероев.

Рейтинг «Кинопоиска»: -.

Рейтинг IMDb: -.

Синистер. Пожиратель душ ( Le mangeur d'ames )

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: Франция, Бельгия.

Жанр: ужасы, триллер, криминал.

Режиссер: Александр Бустильо, Жюльен Мори.

В главных ролях: Виржини Ледуайен, Поль Ами, Сандрин Боннер, Франсис Рено, Малик Зиди.

Рейтинг «Кинопоиска»: -.

Рейтинг IMDb: 6.1.

Ты просто космос ( If You Were the Last )

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: США.

Жанр: фантастика, мелодрама, комедия.

Режиссер: Кристиан Меркадо.

В главных ролях: Энтони Маки, Зои Чао, Натали Моралес, Джофф Стульц, Мисси Пайл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3.

Рейтинг IMDb: 6.3.

Челюсти. Кровавый риф ( Something in the Water )

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: США, Франция, Великобритания.

Жанр: триллер.

Режиссер: Хейли Истон.

В главных ролях: Хифту Квазем, Натали Митсон, Николь Риеко, Лорен Лайл, Эллуиз Шекспир-Харт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 4.6.

Рейтинг IMDb: 4.2.

Калки, 2898 год нашей эры ( Kalki 2898-AD )

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: Индия.

Жанр: фантастика, боевик, драма, фэнтези.

Режиссер: Наг Ашвин.

В главных ролях: Прабхас, Дипика Падукон, Амитабх Баччан, Диша Патани, Камал Хаасан.

Рейтинг «Кинопоиска»: -.

Рейтинг IMDb: 8.5.

Только течет река (He bian de cuo wu)

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: Китай.

Жанр: детектив, криминал, триллер.

Режиссер: Вэй Шуцзюнь.

В главных ролях: Чжу Илун, Цзэн Мэйхуэйцзы, Хоу Тяньлай, Тун Линькай, Кан Чуньлэй.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9.

Рейтинг IMDb: 6.7.

Драйвер ( Jackdaw )

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: Великобритания.

Жанр: боевик, триллер.

Режиссер: Джейми Чайлдс.

В главных ролях: Оливер Джексон-Коэн, Дженна Коулман, Томас Тургус, Рори МакКанн, Джо Блейкмор.

Рейтинг «Кинопоиска»: -.

Рейтинг IMDb: 5.1.

Фолия ( Follia )

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: Италия, Китай, Гонконг, Франция.

Жанр: драма.

Режиссер: Шарль Герен Сюрвиль.

В главных ролях: Стефано Кассетти, Манал Исса, Даниил Воробьев, Марго Шателье, Николя Ночелла.

Рейтинг «Кинопоиска»: -.

Рейтинг IMDb: 6.9.

Эмма в мире лам ( Little Emma )

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: США, Китай, Ирландия.

Жанр: мультфильм, приключения, семейный.

Режиссер: Лео Ляо.

В главных ролях: Натали Грэйс, Нико Герентес, Марисса Пистон, Эми Маргулис, Валериан Румински.

Рейтинг «Кинопоиска»: -.

Рейтинг IMDb: -.

Сирокко из страны ветров ( Sirocco et le royaume des courants d'air )

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: Франция, Бельгия.

Жанр: мультфильм, фэнтези, приключения.

Режиссер: Бенуа Шье.

В главных ролях: Пьер Лонье, Лоис Шарпентье, Марин Бертье, Лоран Морто, Эрик Де Старке.

Рейтинг «Кинопоиска»: -.

Рейтинг IMDb: 7.3.

Уикенд с родителями (Fathers and Mothers)

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: Дания.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Паприка Стеэн.

В главных ролях: Якоб Ломанн, Катрин Розенталь, Расмус Бьерг, Лизе Бааструп, Николай Ли Каас.

Рейтинг «Кинопоиска»: -.

Рейтинг IMDb: 5.9.

Любовь и песики ( Ai quan qi yuan )

Дата выхода в России: 27 июня 2024 года.

Страна: Китай.

Жанр: мелодрама.

Режиссер: Тони Чань, Вин Шья.

В главных ролях: Фэн Шаофэн, Бекстияр Гюльнэзэр, Джеки Ли, Бу Гуаньцзинь, Ду Юань.

Рейтинг «Кинопоиска»: -.

Рейтинг IMDb: 6.0.