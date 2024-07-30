Афиша кино 29 июля — 4 августа: что смотреть на этой неделе

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Собрали главные кинопремьеры, доступные для просмотра в российских кинотеатрах на этой неделе.

Телец ( Taurus )

Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.

Страна: США.

Жанр: музыка, драма.

Режиссер: Тим Саттон.

В главных ролях: Колсон Бэйкер, Мэдди Хассон, Скут Макнэри, Меган Фокс, Руби Роуз.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.4.

Рейтинг IMDb: 4.6.

Рэп-рок-звезда впадает в глубокое отчаяние, вытащить из которого может только настоящее творчество.

Судная ночь. Джекпот ( Your Lucky Day )

Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.

Страна: США.

Жанр: криминал, триллер.

Режиссер: Дэн Браун.

В главных ролях: Ангус Клауд, Эллиот Найт, Джессика Гарза, Стерлинг Бомон, Муса Крэйиш.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.7.

Рейтинг IMDb: 5.9.

Свидетели джекпота в 156 миллионов стремятся заполучить лотерейный билет с огромным выигрышем.

Империя ( L'empire )

Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.

Страна: Франция, Италия, Германия, Бельгия, Португалия.

Жанр: фантастика, драма, комедия, приключения.

Режиссер: Брюно Дюмон.

В главных ролях: Лина Кудри, Анамария Вартоломеи, Камилль Коттен, Фабрис Лукини, Брэндон Влиге.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 5.1.

Рыбацкая деревушка становится ареной битвы инопланетных кланов Добра и Зла.

Герцогиня ( Duchess )

Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.

Страна: Великобритания.

Жанр: боевик, криминал.

Режиссер: Нил Маршалл.

В главных ролях: Шарлотта Кирк, Колм Мини, Шон Пертуи, Стефани Бичем, Филип Уинчестер.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Женщина, занимающаяся контрабандой алмазов, старается удержаться на вершине криминального мира.

Призрачный свет ( Ghostlight )

Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.

Страна: США.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Келли О'Салливан, Алекс Томпсон.

В главных ролях: Кит Капферер, Кэтрин Маллен Купферер, Тара Мэллен, Долли де Леон, Ханна Дворкин.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 8.0.

Участие в любительской постановке «Ромео и Джульетты» помогает Дэну разобраться в себе.

Отпуск не по-детски ( Maison de retraite 2 )

Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.

Страна: Франция.

Жанр: комедия.

Режиссер: Клод Зиди-младший.

В главных ролях: Кев Адамс, Жан Рено, Даниэль Прево, Лилиан Ровер, Фирмин Ришар.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 5.1.

Милану, который заведует приютом для пенсионеров и сирот, приходится столкнуться с конкуренцией и адаптироваться к новым обстоятельствам.

Неспокойной ночи ( Nightman )

Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.

Страна: Бельгия.

Жанр: ужасы, триллер.

Режиссер: Мелани Деллой.

В главных ролях: Зара Дэвлин, Оуэн Даффи, Марк Хубермэн, Маив Леонард, Элизабет Мойнихэн.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 5.5.

Семейная пара переезжает в небольшой город, где вскоре после их появления начинают происходить странные события.