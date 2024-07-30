Афиша кино 29 июля — 4 августа: что смотреть на этой неделе
Собрали главные кинопремьеры, доступные для просмотра в российских кинотеатрах на этой неделе.
Телец (Taurus)
Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.
Страна: США.
Жанр: музыка, драма.
Режиссер: Тим Саттон.
В главных ролях: Колсон Бэйкер, Мэдди Хассон, Скут Макнэри, Меган Фокс, Руби Роуз.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.4.
Рейтинг IMDb: 4.6.
Рэп-рок-звезда впадает в глубокое отчаяние, вытащить из которого может только настоящее творчество.
Судная ночь. Джекпот (Your Lucky Day)
Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.
Страна: США.
Жанр: криминал, триллер.
Режиссер: Дэн Браун.
В главных ролях: Ангус Клауд, Эллиот Найт, Джессика Гарза, Стерлинг Бомон, Муса Крэйиш.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5.7.
Рейтинг IMDb: 5.9.
Империя (L'empire)
Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.
Страна: Франция, Италия, Германия, Бельгия, Португалия.
Жанр: фантастика, драма, комедия, приключения.
Режиссер: Брюно Дюмон.
В главных ролях: Лина Кудри, Анамария Вартоломеи, Камилль Коттен, Фабрис Лукини, Брэндон Влиге.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 5.1.
Герцогиня (Duchess)
Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.
Страна: Великобритания.
Жанр: боевик, криминал.
Режиссер: Нил Маршалл.
В главных ролях: Шарлотта Кирк, Колм Мини, Шон Пертуи, Стефани Бичем, Филип Уинчестер.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
Призрачный свет (Ghostlight)
Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.
Страна: США.
Жанр: драма, комедия.
Режиссер: Келли О'Салливан, Алекс Томпсон.
В главных ролях: Кит Капферер, Кэтрин Маллен Купферер, Тара Мэллен, Долли де Леон, Ханна Дворкин.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 8.0.
Отпуск не по-детски (Maison de retraite 2)
Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.
Страна: Франция.
Жанр: комедия.
Режиссер: Клод Зиди-младший.
В главных ролях: Кев Адамс, Жан Рено, Даниэль Прево, Лилиан Ровер, Фирмин Ришар.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 5.1.
Неспокойной ночи (Nightman)
Дата выхода в России: 1 августа 2024 года.
Страна: Бельгия.
Жанр: ужасы, триллер.
Режиссер: Мелани Деллой.
В главных ролях: Зара Дэвлин, Оуэн Даффи, Марк Хубермэн, Маив Леонард, Элизабет Мойнихэн.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 5.5.