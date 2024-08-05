Собрали главные кинопремьеры, доступные для просмотра в российских кинотеатрах на этой неделе.
Борделенс (Borderlands)
Дата выхода в России: 8 августа 2024 года.
Страна: США.
Жанр: фантастика, боевик, триллер, комедия, приключения.
Режиссер: Элай Рот.
В главных ролях: Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Эдгар Рамирес, Джейми Ли Кертис, Ариана Гринблатт.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
Лилит вместе с отрядом наемников ищет пропавшую дочь оружейного магната.
Мой дикий друг
Дата выхода в России: 8 августа 2024 года.
Страна: Россия.
Жанр: семейный, приключения.
Режиссер: Анна Курбатова.
В главных ролях: Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев, Евгений Шварц.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
Семиклассник Саша пытается спасти лисенка от браконьеров.
Кукушка (Cuckoo)
Дата выхода в России: 8 августа 2024 года.
Страна: Германия, США.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Тильман Сингер.
В главных ролях: Хантер Шафер, Ян Блютхардт, Мартон Чокаш, Джессика Хенвик, Дэн Стивенс.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 5.8.
17-летняя Гретхен отправляется с семьей на курорт, но со временем идиллия оборачивается кошмаром.
Астрал. Проклятие Лилит (Perempuan Bergaun Merah)
Дата выхода в России: 8 августа 2024 года.
Страна: Индонезия.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Уилльям Чандра.
В главных ролях: Татьяна Сафира, Рефал Хади, Стелла Чорнелиа, Фарадина Муфти, Ибрахим Рисьяд.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 5.6.
Группа молодых людей пробуждает демона в женском обличии.
Ячейка общества
Дата выхода в России: 8 августа 2024 года.
Страна: Россия.
Жанр: драма.
Режиссер: Алена Званцова.
В главных ролях: Анастасия Красовская, Кузьма Котрелев, Герда Пугачева, Семен Шкаликов, Софья Ежова.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
Еще недавно абсолютно счастливая семья переживает период кризиса.
Шкатулка дьявола 3. Воскрешение (The Jack in the Box Rises)
Дата выхода в России: 8 августа 2024 года.
Страна: Великобритания.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Лоуренс Фаулер.
В главных ролях: Николас Энскомб, Дерек Нельсон, Изабелла Колби Браун, Леона Кларк, Анна Блэкберн.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 4.4.
Студентки школы-интерната выпускают демона на свободу.
Проклятие черной монахини (The Ritual Black Nun)
Дата выхода в России: 8 августа 2024 года.
Страна: Камбоджа.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Семсак Висаль.
В главных ролях: Кирсти-Мэри Дэй, Брендан Галлахер, Дилан Неоу Яновски, Пин Лайсеанг, Кадьо Льонель Фредерик.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 2.4.
Семья Сильви пытается разгадать тайну прошлого, чтобы оборвать связь семейного проклятия.
2+2 (Doppia coppia)
Дата выхода в России: 8 августа 2024 года.
Страна: Италия.
Жанр: комедия.
Режиссер: Игор Биддау.
В главных ролях: Эмануэла Маскерини, Мария Челесте Селлитто, Раффаэлла Афельтра, Андреа Вангелисти.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
Друзья отправляются в трекинг-тур и переживают забавное приключение.