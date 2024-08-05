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Что идет в кино сегодня: премьеры фильмов — Бордерлендс, Кукушка и 2+2
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:00

3 мин.

Афиша кино 5 — 11 августа: что смотреть на этой неделе

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бордерлендс»
Фото Кадр из фильма «Бордерлендс»
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Собрали главные кинопремьеры, доступные для просмотра в российских кинотеатрах на этой неделе.

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Борделенс (Borderlands)

Дата выхода в России: 8 августа 2024 года.
Страна: США.
Жанр: фантастика, боевик, триллер, комедия, приключения.
Режиссер: Элай Рот.
В главных ролях: Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Эдгар Рамирес, Джейми Ли Кертис, Ариана Гринблатт.
Рейтинг «Кинопоиска»: .
Рейтинг IMDb: —.

Лилит вместе с отрядом наемников ищет пропавшую дочь оружейного магната.

Мой дикий друг

Дата выхода в России: 8 августа 2024 года.
Страна: Россия.
Жанр: семейный, приключения.
Режиссер: Анна Курбатова.
В главных ролях: Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев, Евгений Шварц.
Рейтинг «Кинопоиска»: .
Рейтинг IMDb: —.

Семиклассник Саша пытается спасти лисенка от браконьеров.

Кукушка (Cuckoo)

Дата выхода в России: 8 августа 2024 года.
Страна: Германия, США.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Тильман Сингер.
В главных ролях: Хантер Шафер, Ян Блютхардт, Мартон Чокаш, Джессика Хенвик, Дэн Стивенс.
Рейтинг «Кинопоиска»: .
Рейтинг IMDb: 5.8.

17-летняя Гретхен отправляется с семьей на курорт, но со временем идиллия оборачивается кошмаром.

Астрал. Проклятие Лилит (Perempuan Bergaun Merah)

Дата выхода в России: 8 августа 2024 года.
Страна: Индонезия.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Уилльям Чандра.
В главных ролях: Татьяна Сафира, Рефал Хади, Стелла Чорнелиа, Фарадина Муфти, Ибрахим Рисьяд.
Рейтинг «Кинопоиска»: .
Рейтинг IMDb: 5.6.

Группа молодых людей пробуждает демона в женском обличии.

Ячейка общества

Дата выхода в России: 8 августа 2024 года.
Страна: Россия.
Жанр: драма.
Режиссер: Алена Званцова.
В главных ролях: Анастасия Красовская, Кузьма Котрелев, Герда Пугачева, Семен Шкаликов, Софья Ежова.
Рейтинг «Кинопоиска»: .
Рейтинг IMDb: —.

Еще недавно абсолютно счастливая семья переживает период кризиса.

Шкатулка дьявола 3. Воскрешение (The Jack in the Box Rises)

Дата выхода в России: 8 августа 2024 года.
Страна: Великобритания.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Лоуренс Фаулер.
В главных ролях: Николас Энскомб, Дерек Нельсон, Изабелла Колби Браун, Леона Кларк, Анна Блэкберн.
Рейтинг «Кинопоиска»: .
Рейтинг IMDb: 4.4.

Студентки школы-интерната выпускают демона на свободу.

Проклятие черной монахини (The Ritual Black Nun)

Дата выхода в России: 8 августа 2024 года.
Страна: Камбоджа.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Семсак Висаль.
В главных ролях: Кирсти-Мэри Дэй, Брендан Галлахер, Дилан Неоу Яновски, Пин Лайсеанг, Кадьо Льонель Фредерик.
Рейтинг «Кинопоиска»: .
Рейтинг IMDb: 2.4.

Семья Сильви пытается разгадать тайну прошлого, чтобы оборвать связь семейного проклятия.

2+2 (Doppia coppia)

Дата выхода в России: 8 августа 2024 года.
Страна: Италия.
Жанр: комедия.
Режиссер: Игор Биддау.
В главных ролях: Эмануэла Маскерини, Мария Челесте Селлитто, Раффаэлла Афельтра, Андреа Вангелисти.
Рейтинг «Кинопоиска»: .
Рейтинг IMDb: —.

Друзья отправляются в трекинг-тур и переживают забавное приключение.

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