Афиша кино 15-21 июля: что смотреть на этой неделе
Собрали главные кинопремьеры, доступные для просмотра в российских кинотеатрах на этой неделе.
Дастур
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: Казахстан.
Жанр: ужасы, фантастика.
Режиссер: Куаныш Бейсек.
В главных ролях: Алдабек Шалбаев, Ермек Шынболатов, Нурай Жеткерген, Нурай Бексултанова, Алдияр Жапарханов.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.
Рейтинг IMDb: —.
После страшной трагедии, случившейся с молодой девушкой из отдаленного аула, все причастные к преступлению начинают умирать при мистических обстоятельствах.
Одержимая (Des Teufels Bad)
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: Австрия, Германия.
Жанр: драма, ужасы.
Режиссер: Северин Фиала, Вероника Франц.
В главных ролях: Аня Пляшг, Мария Хофштаттер, Дэвид Шейд, Наталья Баранова, Лукас Вальхер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.1.
Рейтинг IMDb: 6.7.
После замужества Агнесс сталкивается с изоляцией и непониманием окружающих. Дойдя до крайней степени отчаяния, она решается на ужасный поступок.
Эффект парадокса (Paradox Effect)
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: боевик.
Режиссер: Скотт Вейнтроб.
В главных ролях: Ольга Куриленко, Харви Кейтель, Оливер Тревена, Талия Ассераф, Андреа Гарофало.
Рейтинг «Кинопоиска»: 4.7.
Рейтинг IMDb: 6.2.
Бывшая наркоманка становится свидетельницей убийства. Чтобы спасти единственного человека, который для нее важен, ей предстоит бороться с полицией и преступным миром.
Тебе не убежать (You Can't Run Forever)
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: триллер, драма.
Режиссер: Мишель Шумахер.
В главных ролях: Дж.К. Симмонс, Фернанда Уррехола, Аллен Лич, Изабель Анайя, Грэм Патрик Мартин.
Рейтинг «Кинопоиска»: 4.9.
Рейтинг IMDb: 4.9.
Миранда, пережившая страшную трагедию, вынуждена столкнуться с новым испытанием: она становится целью серийного убийцы.
Водитель-олигарх
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: Россия.
Жанр: комедия.
Режиссер: Алексей Пиманов.
В главных ролях: Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
Сын олигарха прожигает отцовские деньги и любит вступать в нестандартные споры. Один из них радикальным образом меняет его жизнь.
Мадам Клико (Widow Clicquot)
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: драма, биография.
Режиссер: Томас К. Нэппер.
В главных ролях: Хейли Беннетт, Лео Сутер, Бен Майлз, Наташа О'Кифф, Том Стерридж.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 7.8.
Потеряв мужа, Барба-Николь Клико решает продолжать его дело.
В плену огня (On Fire)
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: триллер, драма, детектив.
Режиссер: Питер Фачинелли, Ник Лион.
В главных ролях: Питер Фачинелли, Фиона Дуриф, Эшер Энджел, Лэнс Хенриксен, Гленн Моршауэр.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 5.2.
Семья попадает в смертельную ловушку бушующего лесного пожара.
Нежданчик (Babes)
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: комедия.
Режиссер: Памела Адлон.
В главных ролях: Илана Глейзер, Мишель Бюто, Хасан Минхадж, Джон Кэрролл Линч, Стефан Джеймс.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 6.3.
Кукла: Зарождение зла (Jailangkung Sandekala)
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: Индонезия.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Кимо Стамбол.
В главных ролях: Тити Камал, Дви Сасоно, Сифа Хаджу, Музакки Рамдхан, Гиулио Паренкуан.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 5.7.
Паранойя (Paranoia)
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: Дания.
Жанр: ужасы, триллер, детектив.
Режиссер: Кари Виде.
В главных ролях: Зои Брайан Херц, Аугуст Картер, Стран Эзги Бенли, Мартин Готтшальк Аскгледе, Оливер Ду.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 4.4.
Я же говорила (Te l'avevo detto)
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: Италия.
Жанр: драма.
Режиссер: Джиневра Эльканн.
В главных ролях: Грета Скакки, Дэнни Хьюстон, Валерия Голино, Риккардо Скамарчо, Альба Рорвахер.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 4.6.
Летние каникулы, или Как спасти город (Little Heroes)
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: комедия, семейный.
Режиссер: Бриттани Мэдлин Дэниелс.
В главных ролях: Эштин Бестеда, Коулмэн Кристиан, Джоди Доусон, Алекса Фельдман, Макс Герстенберг.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 8.3.
Как найти сокровища (Feng le! Gui bao zhi san xing duo bao)
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: Китай.
Жанр: мультфильм, комедия, приключения, фантастика.
Режиссер: Ван Юньфэй.
В главных ролях: Нин Ян, Ли Ланьлин, Шань Синь, Тун Синьчжу, Янь Мэмэ.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 4.5.
Вундеркинд Бо и его друзья отправляются на поиски похищенных сокровищ.
Проклятие Джинна (Khong Khaek)
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: Таиланд.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Криангкрай Монвичит.
В главных ролях: Анярин Тератхананпат, Акара Амарттаякул, Амена Пинит, Марика Пэкиатчалорн, Тхити Рхуморн.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 4.3.
Семью Вина преследуют страшные джинны. В надежде спастись, он вместе с близкими переезжает в отдаленную южную провинцию.
Плохие новости (Bad Newz)
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: Индия.
Жанр: мелодрама, комедия.
Режиссер: Ананд Тивари.
В главных ролях: Вики Каушал, Трипти Димри, Эмми Вирк, Неха Дхупия, Анания Пандей.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
История непредсказуемой динамики любовного треугольника.
Линцесса. Тайны леса (Lincessa. Los silencios del bosque)
Дата выхода в России: 18 июля 2024 года.
Страна: Испания.
Жанр: приключения.
Режиссер: Потото Диес.
В главных ролях: Кармен Тельес, Марио Альварес, Лаурентино Гарридо, Альваро Аче.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 6.4.
Бесстрашный и своенравный детеныш северной рыси раскрывает секреты лесной жизни.