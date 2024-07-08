Что смотреть в кино на этой неделе: список фильмов

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Собрали главные кинопремьеры, доступные для просмотра в российских кинотеатрах на этой неделе.

Максин ХХХ (MaXXXine)

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.

Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия.

Жанр: ужасы.

Режиссер: Тай Уэст.

В главных ролях: Миа Гот, Элизабет Дебики, Мишель Монахэн, Бобби Каннавале, Холзи.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 6.9.

Что-то не так с Кевином ( We Need to Talk About Kevin )

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.

Страна: Великобритания, США.

Жанр: триллер, драма, детектив.

Режиссер: Линн Рэмси.

В главных ролях: Тильда Суинтон, Джон Си Райли, Эзра Миллер, Джаспер Ньюэлл, Рок Дер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.

Рейтинг IMDb: 7.5.

Большое путешествие. Вокруг света

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.

Страна: Россия.

Жанр: мультфильм.

Режиссер: Василий Ровенский.

В главных ролях: —.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Крысолов. Древнее проклятие ( Sonnim )

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.

Страна: Южная Корея.

Жанр: триллер, ужасы.

Режиссер: Ким Гван-тхэ.

В главных ролях: Рю Сын-нен, Ли Сон-мин, Чхон У-хи, Ли Джун, Ку Сын-хен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3.

Рейтинг IMDb: 6.4.

Папуля ( Daddio )

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: драма.

Режиссер: Кристи Холл.

В главных ролях: Дакота Джонсон, Шон Пенн, Маркос Антонио Гонсалес, Шеннон Гэннон.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 7.1.

Не одна дома

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.

Страна: Россия.

Жанр: комедия.

Режиссер: Василий Свиридов.

В главных ролях: Милана Хаметова, DAVA, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Культурная комедия

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.

Страна: Россия.

Жанр: комедия.

Режиссер: Владимир Котт.

В главных ролях: Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов, Антон Ескин, Андрей Федорцов.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Второй акт ( Le deuxieme acte )

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.

Страна: Франция.

Жанр: комедия.

Режиссер: Кантен Дюпье.

В главных ролях: Леа Сейду, Венсан Линдон, Луи Гаррель, Рафаэль Кенар, Мануэль Гийо.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 6.7.

Наводнение ( The Flood )

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: ужасы, боевик, триллер.

Режиссер: Брэндон Слэгл.

В главных ролях: Каспер Ван Дин, Никки Уилан, Луис Мэндилор, Райан Френсис, Оуэн О'Брайен.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 3.2.

Астрал. Ночной кошмар ( Malam Pencabut Nyawa )

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.

Страна: Индонезия, Южная Корея.

Жанр: ужасы.

Режиссер: Сидхарта Тата.

В главных ролях: Девано Данендра, Кеисья Левронка, Миха Эрнан, Буди Рос, Фаджар Нугра.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 7.5.

На гребне волне. Возвращение ( Sons of Summer )

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.

Страна: Австралия.

Жанр: боевик, криминал, детектив.

Режиссер: Клив Флери.

В главных ролях: Изабель Лукас, Темуэра Моррисон, Джо Дэвидсон, Кристофер Пэйт, Алекс Флери.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 4.4.

Ночной замес ( Wake Up )

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.

Страна: Франция, Канада.

Жанр: ужасы, боевик.

Режиссер: Франсуа Симар, Анук Висселль, Йоанн-Карл Висселль.

В главных ролях: Терло Конвери, Бенни О. Артур, Жаклин Море, Том Гулд, Алессия Йоко Фонтана.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 5.9.

Сумасшедший ( Sarfira )

Дата выхода в России: 12 июля 2024 года.

Страна: Индия.

Жанр: драма.

Режиссер: Судха Конгара.

В главных ролях: Акшай Кумар, Сурья Шивакумар, Радхика Мадан, Пареш Раваль, Саратх Кумар.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Индиец 2 ( Indian 2 )