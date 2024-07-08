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Что идет в кино на этой неделе 8-14 июля: Максин ХХХ, Папуля и другие
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:10

4 мин.

Что смотреть в кино на этой неделе: список фильмов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Максин XXX»
Фото Кадр из фильма «Максин XXX»
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Собрали главные кинопремьеры, доступные для просмотра в российских кинотеатрах на этой неделе.

Виды доброты, 2024. Календарь премьер: даты релиза российских и зарубежных фильмов 2024 года

Максин ХХХ (MaXXXine)

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.
Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Тай Уэст.
В главных ролях: Миа Гот, Элизабет Дебики, Мишель Монахэн, Бобби Каннавале, Холзи.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 6.9.

Что-то не так с Кевином (We Need to Talk About Kevin)

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.
Страна: Великобритания, США.
Жанр: триллер, драма, детектив.
Режиссер: Линн Рэмси.
В главных ролях: Тильда Суинтон, Джон Си Райли, Эзра Миллер, Джаспер Ньюэлл, Рок Дер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.
Рейтинг IMDb: 7.5.

Большое путешествие. Вокруг света

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.
Страна: Россия.
Жанр: мультфильм.
Режиссер: Василий Ровенский.
В главных ролях: —.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.

Крысолов. Древнее проклятие (Sonnim)

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.
Страна: Южная Корея.
Жанр: триллер, ужасы.
Режиссер: Ким Гван-тхэ.
В главных ролях: Рю Сын-нен, Ли Сон-мин, Чхон У-хи, Ли Джун, Ку Сын-хен.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3.
Рейтинг IMDb: 6.4.

Папуля (Daddio)

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: драма.
Режиссер: Кристи Холл.
В главных ролях: Дакота Джонсон, Шон Пенн, Маркос Антонио Гонсалес, Шеннон Гэннон.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 7.1.

Не одна дома

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.
Страна: Россия.
Жанр: комедия.
Режиссер: Василий Свиридов.
В главных ролях: Милана Хаметова, DAVA, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.

Культурная комедия

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.
Страна: Россия.
Жанр: комедия.
Режиссер: Владимир Котт.
В главных ролях: Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов, Антон Ескин, Андрей Федорцов.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.

Второй акт (Le deuxieme acte)

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.
Страна: Франция.
Жанр: комедия.
Режиссер: Кантен Дюпье.
В главных ролях: Леа Сейду, Венсан Линдон, Луи Гаррель, Рафаэль Кенар, Мануэль Гийо.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 6.7.

Наводнение (The Flood)

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: ужасы, боевик, триллер.
Режиссер: Брэндон Слэгл.
В главных ролях: Каспер Ван Дин, Никки Уилан, Луис Мэндилор, Райан Френсис, Оуэн О'Брайен.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 3.2.

Астрал. Ночной кошмар (Malam Pencabut Nyawa)

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.
Страна: Индонезия, Южная Корея.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Сидхарта Тата.
В главных ролях: Девано Данендра, Кеисья Левронка, Миха Эрнан, Буди Рос, Фаджар Нугра.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 7.5.

На гребне волне. Возвращение (Sons of Summer)

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.
Страна: Австралия.
Жанр: боевик, криминал, детектив.
Режиссер: Клив Флери.
В главных ролях: Изабель Лукас, Темуэра Моррисон, Джо Дэвидсон, Кристофер Пэйт, Алекс Флери.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 4.4.

Ночной замес (Wake Up)

Дата выхода в России: 11 июля 2024 года.
Страна: Франция, Канада.
Жанр: ужасы, боевик.
Режиссер: Франсуа Симар, Анук Висселль, Йоанн-Карл Висселль.
В главных ролях: Терло Конвери, Бенни О. Артур, Жаклин Море, Том Гулд, Алессия Йоко Фонтана.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: 5.9.

Сумасшедший (Sarfira)

Дата выхода в России: 12 июля 2024 года.
Страна: Индия.
Жанр: драма.
Режиссер: Судха Конгара.
В главных ролях: Акшай Кумар, Сурья Шивакумар, Радхика Мадан, Пареш Раваль, Саратх Кумар.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.

Индиец 2 (Indian 2)

Дата выхода в России: 14 июля 2024 года.
Страна: Индия.
Жанр: боевик, триллер, драма.
Режиссер: С. Шанкар.
В главных ролях: Камал Хаасан, Ракул Прит Сингх, Прия Бхавани Шанкар, Каджал Аггарвал, Гульшан Гровер.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.

Ворон, 2024. Режиссер ремейка «Ворона» назвал свой проект скромным инди-фильмом

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