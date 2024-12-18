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Что если Marvel 3 сезон: дата выхода серий и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 15:00

1 мин.

Дата выхода 3-го сезона сериала Marvel «Что, если?»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Что, если?» / Disney+
Фото Кадр из сериала «Что, если?» / Disney+
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22 декабря на платформе Disney+ пройдет премьера третьего и финального сезона сериала Marvel «Что, если?». Анимационный проект исследует альтернативные версии известных событий MCU.

В третьем сезоне создатели сериала попытались ответить на вопросы, что если Красный страж помешал бы Зимнему солдату, или что если ведьма Агата Харкнесс отправилась бы в Голливуд?

&laquo;Это все Агата&raquo;, сериал 2024-го: обзор и&nbsp;рецензия, критика&nbsp;&mdash; Кэтрин Хан. Дорога ведьм: обзор первой половины мини-сериала Marvel «Это все Агата»

Эпизоды 3-го сезона сериала Marvel «Что, если?»

  • Что, если... Халк сразился бы с Меха-Мстителями?

  • Что, если... Агата отправилась бы в Голливуд?

  • Что, если... Красный страж помешал бы Зимнему солдату?

  • Что, если... Говард-утка женился бы?

  • Что, если... Пробуждение уничтожило бы Землю?

  • Что, если... 1872 год?

  • Что, если... Наблюдатель исчез бы?

  • Что, если... Что, если?

Трейлер 3-го сезона сериала Marvel «Что, если?»

Расписание релиза эпизодов 3-го сезона сериала Marvel «Что, если?»

1 серия 22 декабря
2 серия 23 декабря
3 серия 24 декабря
4 серия 25 декабря
5 серия 26 декабря
6 серия 27 декабря
7 серия 28 декабря
8 серия 29 декабря
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