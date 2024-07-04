Мультсериал Marvel «Что, если?» завершится после 3 сезона
Третий сезон анимационного сериала «Что, если?» станет завершающим, сообщил руководитель отдела потокового вещания, телевидения и анимации Marvel Studios Брэд Виндербаум.
В мультсериале исследуется, что могло бы произойти с персонажами MCU в альтернативной реальности. Как развивалась бы их история, попади герои в другие обстоятельства. Например, что было бы, если Мстители собрались в 1602 году или Тор был бы единственным ребенком.
Дата релиза третьего сезона «Что, если?» пока неизвестна.
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3 июл 22:15
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