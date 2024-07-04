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Что если Marvel 3 сезон: дата выхода, что известно — будет ли 4 сезон
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Сегодня, 15:45

1 мин.

Мультсериал Marvel «Что, если?» завершится после 3 сезона

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Что, если?»
Фото Кадр из мультсериала «Что, если?»
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Третий сезон анимационного сериала «Что, если?» станет завершающим, сообщил руководитель отдела потокового вещания, телевидения и анимации Marvel Studios Брэд Виндербаум.

В мультсериале исследуется, что могло бы произойти с персонажами MCU в альтернативной реальности. Как развивалась бы их история, попади герои в другие обстоятельства. Например, что было бы, если Мстители собрались в 1602 году или Тор был бы единственным ребенком.

Дата релиза третьего сезона «Что, если?» пока неизвестна.

Что, если, 2 сезон. Обзор второго сезона «Что, если?». Мультивселенная бесконечных возможностей

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