Мультсериал Marvel «Что, если?» завершится после 3 сезона

Третий сезон анимационного сериала «Что, если?» станет завершающим, сообщил руководитель отдела потокового вещания, телевидения и анимации Marvel Studios Брэд Виндербаум.

В мультсериале исследуется, что могло бы произойти с персонажами MCU в альтернативной реальности. Как развивалась бы их история, попади герои в другие обстоятельства. Например, что было бы, если Мстители собрались в 1602 году или Тор был бы единственным ребенком.

Дата релиза третьего сезона «Что, если?» пока неизвестна.