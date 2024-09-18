Премьера мини-сериала «Чрезвычайно королевский скандал» состоится 19 сентября

19 сентября на платформе Amazon Prime Video пройдет премьера мини-сериала «Чрезвычайно королевский скандал». Проект рассказывает о карьере британской журналистки Эмили Мейтлис, которая взяла интервью у принца Эндрю для программы Newsnight на канале BBC Two в 2019 году.

В сериале снялись Майкл Шин, Рут Уилсон, Йен Хьюз, Энна Хардвик, Джоанна Скэнлэн, Клэр Рашбрук, Николас Барнс, Сэм Тротон, Александр Оуэн и Клер Кэлбрайт.