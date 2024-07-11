Кто снялся в сериале «Чистые»
На платформе Wink вышли первые четыре эпизода первого сезона сериала «Чистые» о куртизанках, стремящихся к свободе. Режиссером проекта выступил Николай Хомерики, а сценарий сериала написал Александр Родионов. Рассказали об актерском составе сериала.
Кто снялся в сериале «Чистые»
- Диана Милютина — Стеша;
-
Софья Синицына — Ксения;
-
Виктория Исакова — Матушка (Анна Константиновна Чубинова);
-
Федор Бондарчук — Отец;
-
Даниил Воробьев — Иуда Сильцын (отец Вениамина);
-
Никита Кологривый — Клоп (бандит);
-
Марк Эйдельштейн — Вениамин Сильцын (18-летний гимназист);
-
Риналь Мухаметов — Дмитрий Александрович;
-
Борис Каморзин — Спирович;
-
Евгений Харитонов — Какирев;
Трейлер сериала «Чистые»
Последние новости
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже