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Чистые 1 сезон: кто снялся в сериале — Бондарчук, Кологривый и другие
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Сегодня, 14:45

1 мин.

Кто снялся в сериале «Чистые»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Чистые»
Фото Кадр из сериала «Чистые»
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На платформе Wink вышли первые четыре эпизода первого сезона сериала «Чистые» о куртизанках, стремящихся к свободе. Режиссером проекта выступил Николай Хомерики, а сценарий сериала написал Александр Родионов. Рассказали об актерском составе сериала.

Кто снялся в сериале «Чистые»

  • Диана Милютина — Стеша;

  • Софья Синицына — Ксения;

  • Виктория Исакова — Матушка (Анна Константиновна Чубинова);

  • Федор Бондарчук — Отец;

  • Даниил Воробьев — Иуда Сильцын (отец Вениамина);

  • Никита Кологривый — Клоп (бандит);

  • Марк Эйдельштейн — Вениамин Сильцын (18-летний гимназист);

  • Риналь Мухаметов — Дмитрий Александрович;

  • Борис Каморзин — Спирович;

  • Евгений Харитонов — Какирев;

Трейлер сериала «Чистые»

Чистые, 2024. Сериал «Чистые»: расписание релиза эпизодов

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