Мелодрама «Четыре четверти» вышла в российский прокат
16 января в российских кинотеатрах стартовали показы мелодрамы Евгении Тирдатовой («Рудольф Нуреев. Остров его мечты») «Четыре четверти». В центре сюжета проекта — отношения Маши с одноклассником Женей, ради которых она рушит свои грандиозные планы.
Кто снялся в фильме «Четыре четверти»
В проекте снялись Анастасия Ермошина, Петр Безменов, Надежда Михалкова, Андрей Ильин, Ирина Пегова, Любовь Толкалина, Инга Оболдина, Кирилл Гребенщиков, Ксения Рябинкина и Валерий Иваков.
Трейлер фильма «Четыре четверти»
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18 янв 20:00
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