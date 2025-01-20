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Четыре четверти фильм 2025: дата выхода и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 15:15

1 мин.

Мелодрама «Четыре четверти» вышла в российский прокат

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Четыре четверти», реж. Евгения Тирдатова / Киноглаз
Фото Кадр из фильма «Четыре четверти», реж. Евгения Тирдатова / Киноглаз
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16 января в российских кинотеатрах стартовали показы мелодрамы Евгении Тирдатовой («Рудольф Нуреев. Остров его мечты») «Четыре четверти». В центре сюжета проекта — отношения Маши с одноклассником Женей, ради которых она рушит свои грандиозные планы.

Кто снялся в фильме «Четыре четверти»

В проекте снялись Анастасия Ермошина, Петр Безменов, Надежда Михалкова, Андрей Ильин, Ирина Пегова, Любовь Толкалина, Инга Оболдина, Кирилл Гребенщиков, Ксения Рябинкина и Валерий Иваков.

Трейлер фильма «Четыре четверти»

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