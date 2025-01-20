Мелодрама «Четыре четверти» вышла в российский прокат

16 января в российских кинотеатрах стартовали показы мелодрамы Евгении Тирдатовой («Рудольф Нуреев. Остров его мечты») «Четыре четверти». В центре сюжета проекта — отношения Маши с одноклассником Женей, ради которых она рушит свои грандиозные планы.

Кто снялся в фильме «Четыре четверти»

В проекте снялись Анастасия Ермошина, Петр Безменов, Надежда Михалкова, Андрей Ильин, Ирина Пегова, Любовь Толкалина, Инга Оболдина, Кирилл Гребенщиков, Ксения Рябинкина и Валерий Иваков.