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Четвертый сезон «Настоящего детектива» показал лучший рейтинг в истории сериала
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:15

1 мин.

Четвертый сезон «Настоящего детектива» показал лучший рейтинг в истории сериала

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Настоящий детектив: Страна ночи»
Фото Кадр из сериала «Настоящий детектив: Страна ночи»
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На платформе Max стартовал четвертый сезон «Настоящего детектива», получивший подзаголовок «Страна ночи».

Среди всех выходивших ранее сезонов новые эпизоды с Джоди Фостер и Кали Рейс показали лучший рейтинг в истории сериала, обогнав даже культовый первый сезон с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном.

Правда ненамного (у первого сезона «Настоящего детектива» был рейтинг 91%, а у «Страны ночи» — 92%, но все равно показательно). К примеру, третий сезон проекта получил рейтинг 84%.

На данный момент успело выйти два эпизода, а премьера следующей серии «Страны ночи» пройдет 28 января.

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