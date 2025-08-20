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Черный кролик сериал 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

20 августа 2025, 22:30

1 мин.

Netflix показал трейлер мини-сериала «Черный кролик» с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мини-сериала «Черный кролик», реж. Джейсон Бейтман, Джастин Курзель, Лора Линни и др., Netflix, Aggregate Films, Automatik Entertainment
Фото Кадр из мини-сериала «Черный кролик», реж. Джейсон Бейтман, Джастин Курзель, Лора Линни и др., Netflix, Aggregate Films, Automatik Entertainment

Netflix показал трейлер мини-сериала Зака Бейлина и Кейт Сасман «Черный кролик». В центре сюжета проекта — звезда ресторанного бизнеса Джейк (Джуд Лоу), в чью жизнь возвращается брат-неудачник, принося с собой кучу проблем.

Кто снялся в мини-сериале «Черный кролик»

В проекте также снялись Джейсон Бейтман, Одесса Янг, Эбби Ли, Дагмара Доминчик, Сопе Дирису, Крис Кой, Клеопатра Коулмэн, Трой Коцур и Амака Окафор.

Трейлер мини-сериала «Черный кролик»

Когда выйдет мини-сериал «Черный кролик»

Премьера мини-сериала «Черный кролик» пройдет 18 сентября.

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