Netflix показал трейлер мини-сериала «Черный кролик» с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом

Netflix показал трейлер мини-сериала Зака Бейлина и Кейт Сасман «Черный кролик». В центре сюжета проекта — звезда ресторанного бизнеса Джейк (Джуд Лоу), в чью жизнь возвращается брат-неудачник, принося с собой кучу проблем.

Кто снялся в мини-сериале «Черный кролик»

В проекте также снялись Джейсон Бейтман, Одесса Янг, Эбби Ли, Дагмара Доминчик, Сопе Дирису, Крис Кой, Клеопатра Коулмэн, Трой Коцур и Амака Окафор.

Трейлер мини-сериала «Черный кролик»

Когда выйдет мини-сериал «Черный кролик»

Премьера мини-сериала «Черный кролик» пройдет 18 сентября.